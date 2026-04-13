Майже 50 атак по Дніпропетровщині за день: поранені дві жінки
Дві людини дістали поранень. Майже 50 разів ворог атакував чотири райони області артилерією та безпілотниками.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
- На Нікопольщині росіяни цілили по райцентру, Червоногригорівській, Покровській та Марганецькій громадах. Понівечені адмінбудівля, ліцей, інфраструктура, приватні будинки і автівка.
- На Синельниківщині під ударом були Межівська та Миколаївська громади. Пошкоджений будинок культури.
- Під атакою була Зеленодольська громада, що на Криворіжжі. Там понівечена інфраструктура.
- У Дніпровському районі та самому Дніпрі пошкоджена інфраструктура. Постраждали дві жінки.
Раніше повідомлялося, що російські окупанти вдарили по локомотиву вантажного поїзда на Дніпропетровщині
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