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Новини Обстріли Дніпропетровщини
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Майже 50 атак по Дніпропетровщині за день: поранені дві жінки

Обстріли Дніпропетровщини

Дві людини дістали поранень. Майже 50 разів ворог атакував чотири райони області артилерією та безпілотниками.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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  • На Нікопольщині росіяни цілили по райцентру, Червоногригорівській, Покровській та Марганецькій громадах. Понівечені адмінбудівля, ліцей, інфраструктура, приватні будинки і автівка.
  • На Синельниківщині під ударом були Межівська та Миколаївська громади. Пошкоджений будинок культури.
  • Під атакою була Зеленодольська громада, що на Криворіжжі. Там понівечена інфраструктура.
  • У Дніпровському районі та самому Дніпрі пошкоджена інфраструктура. Постраждали дві жінки. 

Також читайте: Ворог ударив по Нікополю: загинув чоловік, згоріли вантажівки

Раніше повідомлялося, що російські окупанти вдарили по локомотиву вантажного поїзда на Дніпропетровщині

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Дніпро (3594) Дніпропетровська область (5261) Дніпровський район (459)
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