Рашисты нанесли удар по Днепру: 5 раненых, вспыхнул пожар

Днем 14 апреля 2026 года войска РФ нанесли удар по Днепру.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Есть раненые

Как отмечается, пять человек получили ранения.

"Враг нанес удар по Днепру. На месте атаки возник пожар. Там работают все службы", - уточнил глава области.

Что предшествовало?

Ранее Воздушные силы сообщали о ракете по Днепру.

Кроме того, враг во второй раз за утро атаковал Кривой Рог: вспыхнул пожар.

