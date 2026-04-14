Новости Атака на Днепр
977 4

Рашисты нанесли удар по Днепру: 5 раненых, вспыхнул пожар

ракета по Днепру

Днем 14 апреля 2026 года войска РФ нанесли удар по Днепру.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Есть раненые

Как отмечается, пять человек получили ранения.

"Враг нанес удар по Днепру. На месте атаки возник пожар. Там работают все службы", - уточнил глава области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Шахед" попал в административное здание в центре Чернигова, два человека ранены, - ГВА (обновлено)

Что предшествовало?

  • Ранее Воздушные силы сообщали о ракете по Днепру.
  • Кроме того, враг во второй раз за утро атаковал Кривой Рог: вспыхнул пожар.

Читайте также: В Харькове зафиксированы удары дронов: есть пострадавшие

Днепр (4520) обстрел (32079) Днепропетровская область (5048) Днепровский район (293)
А де дрони перехоплювачі,а де мобільні розрахунки по дронах,про це повинна і обласна адміністрація дбати.Таке враження,нікому з чиновників це не цікаво
14.04.2026 12:29 Ответить
дроны по баллистике???
14.04.2026 12:31 Ответить
Батьківщину найвеличнішого захищають, де їм ще бути.
14.04.2026 12:41 Ответить
Ти школяр?
14.04.2026 12:42 Ответить
 
 