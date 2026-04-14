РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9179 посетителей онлайн
Новости ша
933 1

Враг во второй раз за утро атаковал Кривой Рог: вспыхнул пожар

Удар по Кривому Рогу

Утром 14 апреля 2026 года Кривой Рог в Днепропетровской области подвергается нападению со стороны РФ.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности об атаке

По его словам, враг во второй раз за несколько часов атаковал Кривой Рог.

"Снова нацелился на инфраструктуру. На месте пожар", - говорится в сообщении.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

Читайте также: Обстрелы Днепропетровской области: раненый, пожары и разрушения. ФОТОрепортаж

Более подробной информации на данный момент нет.

Автор: 

Кривой Рог (1499) обстрел (32125) Днепропетровская область (5059) Криворожский район (322)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чим атакую ворог Кривий Ріг, шахедами чи ракетами? Якщо шахедами, то в нас є спеціалісти і дрони-перехоплючачі, правда чомусь за 200 спеціалістів і цих дронів з якогось дива захищають Ізраїль. А якщо ракетами, то у Голобородька булдо 7 років, щоб створити свою систе6му ППО не гарше американської та європейської і поставити їх на захист міст. Для цьогог було сотня мільярдів доларів і евро партнерської допомоги.
А кацапи потвори, як би там не було, але сьогодні третій день Паски і люди мали б відпочивати, молитися, прибирати могилки своїх родичів, щоб прийти туди на поминальні дні.
показать весь комментарий
14.04.2026 10:02
 
 