Враг во второй раз за утро атаковал Кривой Рог: вспыхнул пожар

Утром 14 апреля 2026 года Кривой Рог в Днепропетровской области подвергается нападению со стороны РФ.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности об атаке

По его словам, враг во второй раз за несколько часов атаковал Кривой Рог.

"Снова нацелился на инфраструктуру. На месте пожар", - говорится в сообщении.

Предварительно, обошлось без пострадавших.

Более подробной информации на данный момент нет.