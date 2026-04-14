Обстрелы Днепропетровщины: есть раненый, пожары и разрушения. ФОТОрепортаж

Россияне более 10 раз атаковали районы Днепропетровской области с помощью дронов и артиллерии. Есть раненый, повреждена инфраструктура и дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Александр Ганжа и председатель облсовета Николай Лукашук.

Никопольский район

В Марганце пострадал 40-летний мужчина в результате вчерашнего удара дроном. Лечиться будет дома.

С вечера до утра оккупанты обстреляли район "Градом", артиллерией и FPV-дронами. Целились по райцентру, Мировской, Червоногригоровской и Покровской сельским громадам.

Произошли пожары, повреждены дом культуры, частный дом и дачный дом.

В результате вчерашних атак повреждены еще 5 частных домов, общежитие и хозяйственная постройка.

Синельниковский район

По Николаевской общине нанесли удары БПЛА. Произошел пожар, повреждена инфраструктура.

Криворожский район

Нанесли удары по Кривому Рогу. Произошел пожар, повреждена инфраструктура.

