Обстрелы Днепропетровщины: есть раненый, пожары и разрушения. ФОТОрепортаж
Россияне более 10 раз атаковали районы Днепропетровской области с помощью дронов и артиллерии. Есть раненый, повреждена инфраструктура и дома.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Александр Ганжа и председатель облсовета Николай Лукашук.
Никопольский район
В Марганце пострадал 40-летний мужчина в результате вчерашнего удара дроном. Лечиться будет дома.
С вечера до утра оккупанты обстреляли район "Градом", артиллерией и FPV-дронами. Целились по райцентру, Мировской, Червоногригоровской и Покровской сельским громадам.
Произошли пожары, повреждены дом культуры, частный дом и дачный дом.
В результате вчерашних атак повреждены еще 5 частных домов, общежитие и хозяйственная постройка.
Синельниковский район
По Николаевской общине нанесли удары БПЛА. Произошел пожар, повреждена инфраструктура.
Криворожский район
Нанесли удары по Кривому Рогу. Произошел пожар, повреждена инфраструктура.
