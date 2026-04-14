Обстріли Дніпропетровщини: поранений, пожежі та руйнування. ФОТОрепортаж

Росіяни понад 10 разів атакували райони Дніпропетровщини дронами й артилерією. Є поранений, пошкоджено інфраструктуру та будинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олександр Ганжа та голова облради Микола Лукашук.

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Нікопольський район

У Марганці постраждав 40-річний чоловік через вчорашній удар дроном. Лікуватиметься вдома.

З вечора до ранку окупанти обстріляли район "Градом", артилерією та FPV-дронами. Цілили по райцентру, Мирівській, Червоногригорівській та Покровській сільській громадах.

Сталися пожежі, пошкоджений будинок культури, приватна оселя й дачний будинок.

Через вчорашні атаки пошкоджені ще 5 приватних будинків, гуртожиток та господарська споруда.

Синельниківський район

По Миколаївській громаді вдарили БпЛА. Сталася пожежа, пошкоджена інфраструктура.

Криворізький район

Вдарили по Кривому Рогу. Сталася пожежа, пошкоджена інфраструктура.

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