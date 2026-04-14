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Новини Обстріли Дніпропетровщини
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Обстріли Дніпропетровщини: поранений, пожежі та руйнування. ФОТОрепортаж

Росіяни понад 10 разів атакували райони Дніпропетровщини дронами й артилерією. Є поранений, пошкоджено інфраструктуру та будинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник ОВА Олександр Ганжа та голова облради Микола Лукашук.

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Нікопольський район

У Марганці постраждав 40-річний чоловік через вчорашній удар дроном. Лікуватиметься вдома.

З вечора до ранку окупанти обстріляли район "Градом", артилерією та FPV-дронами. Цілили по райцентру, Мирівській, Червоногригорівській та Покровській сільській громадах.

Сталися пожежі, пошкоджений будинок культури, приватна оселя й дачний будинок.

Через вчорашні атаки пошкоджені ще 5 приватних будинків, гуртожиток та господарська споруда.

Синельниківський район

По Миколаївській громаді вдарили БпЛА. Сталася пожежа, пошкоджена інфраструктура.

Криворізький район

Вдарили по Кривому Рогу. Сталася пожежа, пошкоджена інфраструктура.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Майже 50 атак по Дніпропетровщині за день: поранені дві жінки

Нікополь, Кривий Ріг і Синельниківський район під атаками: є постраждалий
Нікополь, Кривий Ріг і Синельниківський район під атаками: є постраждалий
Нікополь, Кривий Ріг і Синельниківський район під атаками: є постраждалий
Нікополь, Кривий Ріг і Синельниківський район під атаками: є постраждалий
Нікополь, Кривий Ріг і Синельниківський район під атаками: є постраждалий
Нікополь, Кривий Ріг і Синельниківський район під атаками: є постраждалий
Нікополь, Кривий Ріг і Синельниківський район під атаками: є постраждалий
Нікополь, Кривий Ріг і Синельниківський район під атаками: є постраждалий
Нікополь, Кривий Ріг і Синельниківський район під атаками: є постраждалий
Нікополь, Кривий Ріг і Синельниківський район під атаками: є постраждалий

Автор: 

Кривий Ріг (1535) Марганець (93) обстріл (35213) Нікополь (1587) Дніпропетровська область (5262) Криворізький район (442) Нікопольський район (845) Синельниківський район (591)
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