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Новини Атака шахедів на Кривий Ріг
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Ворог вдруге за ранок атакував Кривий Ріг: здійнялася пожежа

Удар по Кривому Рогу

Зранку 14 квітня 2026 року Кривий Ріг Дніпропетровської області перебуває під атакою РФ.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці щодо атаки

За його словами, ворог вдруге за кілька годин атакував Кривий Ріг.

"Знову поцілив по інфраструктурі. На місці пожежа", - йдеться у повідомленні.

Попередньо, минулося без постраждалих.

Також читайте: Обстріли Дніпропетровщини: поранений, пожежі та руйнування. ФОТОрепортаж

Більше інформації на цю мить не відомо.

Автор: 

Кривий Ріг (1535) обстріл (35213) Дніпропетровська область (5262) Криворізький район (442)
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