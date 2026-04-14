Ворог вдруге за ранок атакував Кривий Ріг: здійнялася пожежа

Зранку 14 квітня 2026 року Кривий Ріг Дніпропетровської області перебуває під атакою РФ.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці щодо атаки

За його словами, ворог вдруге за кілька годин атакував Кривий Ріг.

"Знову поцілив по інфраструктурі. На місці пожежа", - йдеться у повідомленні.

Попередньо, минулося без постраждалих.

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