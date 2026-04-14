В Харькове зафиксированы удары дронов: есть пострадавшие

В Харькове вновь зафиксирована серия ударов вражеских беспилотников по различным районам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Удары по Шевченковскому району

Первый удар был нанесен по Шевченковскому району. Известно о пострадавших, однако их количество и состояние уточняются.

Атаки по Киевскому району

Также зафиксировано два попадания дронов в Киевском районе по частному жилому сектору. По предварительным данным, в одном из случаев пострадавших нет.

Что предшествовало?

Утром враг также атаковал Харьков беспилотниками. Дрон попал в одну из многоэтажек в Шевченковском районе города. Пострадала 44-летняя женщина. Она отметила острую реакцию на стресс.

