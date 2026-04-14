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У Харкові зафіксовано удари дронами: є постраждалі
У Харкові знову зафіксовано серію ударів ворожими безпілотниками по різних районах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Удари по Шевченківському району
Перший удар було завдано по Шевченківському району. Відомо про постраждалих, однак кількість та стан уточнюються.
Атаки по Київському району
Також зафіксовано два влучання дронів у Київському районі по приватному житловому сектору. За попередніми даними, в одному з випадків постраждалих немає.
Що передувало?
Зранку ворог також атакував Харків безпілотниками. Дрон влучив в одну з багатоповерхівок у Шевченківському районі міста. Постраждала 44-річна жінка. Вона зазначала гострої реакції на стрес.
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