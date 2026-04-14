У Харкові зафіксовано удари дронами: є постраждалі

У Харкові знову зафіксовано серію ударів ворожими безпілотниками по різних районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Удари по Шевченківському району

Перший удар було завдано по Шевченківському району. Відомо про постраждалих, однак кількість та стан уточнюються.

Атаки по Київському району

Також зафіксовано два влучання дронів у Київському районі по приватному житловому сектору. За попередніми даними, в одному з випадків постраждалих немає.

Що передувало?

Зранку ворог також атакував Харків безпілотниками. Дрон влучив в одну з багатоповерхівок у Шевченківському районі міста. Постраждала 44-річна жінка. Вона зазначала гострої реакції на стрес.

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