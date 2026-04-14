Доба на Донеччині: внаслідок ворожих обстрілів 1 людина загинула, ще 3 - поранено. ФОТОрепортаж
Минулої доби війська РФ інтенсивно обстрілювали три райони Донецької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський район
Численних руйнувань зазнали Добропільська і Шахівська громади.
Краматорський район
У Миколаївці пошкоджено багатоповерхівку. У Слов'янську пошкоджено багатоповерхівку і 2 автівки. У Краматорську 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено 3 приватні будинки. У Михайлівці Олександрівської громади пошкоджено адмінбудівлю. У Дружківці і Костянтинівці пошкоджено по приватному будинку.
Бахмутський район
У Різниківці Сіверської громади пошкоджено 2 приватні будинки.
Всього за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 347 людей, у тому числі 37 дітей.
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