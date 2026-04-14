Рашисти вдарили по Дніпру: 5 загиблих, 25 поранених, 10 - у важкому стані, здійнялася пожежа (оновлено). ФОТОрепортаж
Вдень 14 квітня 2026 року війська РФ завдали удару по Дніпру.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Є поранені
Як зазначається, п'ять людей дістали поранень.
"Ворог завдав удару по Дніпру. На місці атаки виникла пожежа. Там працюють усі служби", - уточнив очільник області.
Оновлена інформація
За даними ОВА станом на 13.00, вже 15 людей поранені через ворожу атаку на Дніпро.
"Всі вони госпіталізовані. Дев'ятеро - "важкі". Решта у стані середньої тяжкості", - уточнив Ганжа.
Наслідки
Є загиблі
Як уточнили в Офісі генпрокурора, 14 квітня 2026 року війська рф завдали ракетного удару по Дніпру.
"Унаслідок обстрілу загинули четверо людей, ще 15 отримали поранення. Загиблі та поранені - цивільні особи, які рухалися автодорогою на власних автомобілях", - йдеться у повідомленні.
Пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури та автомобілі містян.
За даними ОВА, поранених вже 25.
"21 людина госпіталізована. 10 - у важкому стані. У постраждалих мінно-вибухові травми, осколкові поранення, рвані рани, переломи", - уточнили в ОВА.
Пізніше Ганжа повідомив, що у лікарні помер 40-річний чоловік, поранений через ворожу атаку на Дніпро.
"Ранковий удар по місту забрав життя 5 людей", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
- Раніше Повітряні сили інформували про ракету на Дніпро.
- Окрім того, ворог вдруге за ранок атакував Кривий Ріг: здійнялася пожежа.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Де захист обіцяний всім прифронтовим містам? В дупі свіріденко і очільників ова, мва яки «вчасно» подали плани «захисту»?