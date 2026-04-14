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Новини Атака на Дніпро
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Рашисти вдарили по Дніпру: 5 загиблих, 25 поранених, 10 - у важкому стані, здійнялася пожежа (оновлено). ФОТОрепортаж

Вдень 14 квітня 2026 року війська РФ завдали удару по Дніпру.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Є поранені

Як зазначається, п'ять людей дістали поранень.

"Ворог завдав удару по Дніпру. На місці атаки виникла пожежа. Там працюють усі служби", - уточнив очільник області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Шахед" влучив в адмінбудівлю в центрі Чернігова, дві людини поранені, - МВА (оновлено)

Оновлена інформація

За даними ОВА станом на 13.00,  вже 15 людей поранені через ворожу атаку на Дніпро.

"Всі вони госпіталізовані. Дев'ятеро - "важкі". Решта у стані середньої тяжкості", - уточнив Ганжа.

Наслідки

Обстріл Дніпра
Обстріл Дніпра
Обстріл Дніпра
Обстріл Дніпра

Є загиблі

Як уточнили в Офісі генпрокурора, 14 квітня 2026 року війська рф завдали ракетного удару по Дніпру.

"Унаслідок обстрілу загинули четверо людей, ще 15 отримали поранення. Загиблі та поранені - цивільні особи, які рухалися автодорогою на власних автомобілях", - йдеться у повідомленні.

Пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури та автомобілі містян.

удар по Дніпру
удар по Дніпру
удар по Дніпру

За даними ОВА, поранених вже 25. 

"21 людина госпіталізована. 10 - у важкому стані. У постраждалих мінно-вибухові травми, осколкові поранення, рвані рани, переломи", - уточнили в ОВА.

Пізніше Ганжа повідомив, що у лікарні помер 40-річний чоловік, поранений через ворожу атаку на Дніпро.

"Ранковий удар по місту забрав життя 5 людей", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

  • Раніше Повітряні сили інформували про ракету на Дніпро.
  • Окрім того, ворог вдруге за ранок атакував Кривий Ріг: здійнялася пожежа.

Також читайте: У Харкові зафіксовано удари дронами: є постраждалі

Автор: 

Дніпро (3594) обстріл (35213) Дніпропетровська область (5262) Дніпровський район (459)
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Топ коментарі
+17
Рашисти нанесли кілька ударів по Чернігову, дронова атака триває годинами, але ніхто про Чернігів, або Суми не згадує, наче це звичайна справа😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡
Де захист обіцяний всім прифронтовим містам? В дупі свіріденко і очільників ова, мва яки «вчасно» подали плани «захисту»?
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14.04.2026 13:11 Відповісти
+13
дроны по баллистике???
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14.04.2026 12:31 Відповісти
+12
Хотів би спитати ЛІДОРА про успіхів в продажі арабам з Перської Затоки українських дронів, але ЛІДОР вже звично чкурнув до Германії насолоджуватися своїм статусом Незламного та Потужного Борця зі Світовим Злом, що йому вже 5-й рік надає ця геноцидна (для України ) війна.
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14.04.2026 14:27 Відповісти

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