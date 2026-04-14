15 квітня оголошено днем жалоби в Дніпрі

За загиблими внаслідок ранкової атаки РФ по Дніпру в місті завтра, 15 квітня, оголошено жалобу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розпорядженні міського голови Бориса Філатова.

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День жалоби

"З метою вшанування пам'яті жертв трагедії, яка сталася 14.04.2026 внаслідок ракетного обстрілу російською федерацією в місті Дніпрі: оголосити днями трауру в місті Дніпрі 15.04.2026", - зазначено в розпорядженні.

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Лікарні борються за життя постраждалих

"Росія вбила пʼятьох людей. Співчуття родинам, що втратили близьких", - зазначив Філатов.

Він додав , що міські лікарні також продовжують боротися за життя постраждалих.

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