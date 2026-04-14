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15 квітня оголошено днем жалоби в Дніпрі
За загиблими внаслідок ранкової атаки РФ по Дніпру в місті завтра, 15 квітня, оголошено жалобу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розпорядженні міського голови Бориса Філатова.
День жалоби
"З метою вшанування пам'яті жертв трагедії, яка сталася 14.04.2026 внаслідок ракетного обстрілу російською федерацією в місті Дніпрі: оголосити днями трауру в місті Дніпрі 15.04.2026", - зазначено в розпорядженні.
Лікарні борються за життя постраждалих
"Росія вбила пʼятьох людей. Співчуття родинам, що втратили близьких", - зазначив Філатов.
Він додав , що міські лікарні також продовжують боротися за життя постраждалих.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що рашисти вдарили по Дніпру: 5 загиблих, 25 поранених.
- Після ракетного удару РФ по Дніпру 22 поранених наразі залишаються у лікарнях.
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