15 апреля объявлено днем траура в Днепре

В связи с гибелью людей в результате утреннего обстрела Днепра со стороны РФ в городе завтра, 15 апреля, объявлен траур.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении городского головы Бориса Филатова.

День траура

"С целью почтения памяти жертв трагедии, произошедшей 14.04.2026 в результате ракетного обстрела Российской Федерацией города Днепра: объявить днем траура в городе Днепре 15.04.2026", — указано в распоряжении.

Больницы борются за жизнь пострадавших

"Россия убила пятерых человек. Соболезнования семьям, потерявшим близких", — отметил Филатов.

Он добавил, что городские больницы также продолжают бороться за жизнь пострадавших.

Что предшествовало?