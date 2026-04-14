15 апреля объявлено днем траура в Днепре
В связи с гибелью людей в результате утреннего обстрела Днепра со стороны РФ в городе завтра, 15 апреля, объявлен траур.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении городского головы Бориса Филатова.
День траура
"С целью почтения памяти жертв трагедии, произошедшей 14.04.2026 в результате ракетного обстрела Российской Федерацией города Днепра: объявить днем траура в городе Днепре 15.04.2026", — указано в распоряжении.
Больницы борются за жизнь пострадавших
"Россия убила пятерых человек. Соболезнования семьям, потерявшим близких", — отметил Филатов.
Он добавил, что городские больницы также продолжают бороться за жизнь пострадавших.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что рашисты нанесли удар по Днепру: 5 погибших, 25 раненых.
- После ракетного удара РФ по Днепру 22 раненых в настоящее время остаются в больницах.
