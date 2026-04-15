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Новини Атака на Дніпро
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Ворог атакував середмістя Дніпра: поранено жінку, горить адмінбудівля. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч адміністративної будівлі. проти середи, 15 квітня 2026 року, війська завдали удару по середмістю Дніпра.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

Зокрема, як зазначається, спалахнула адміністративна будівля.

29-річна жінка дістала поранень через атаку росіян на Дніпро. Медики надають їй усю необхідну допомогу.

Також читайте: 15 квітня оголошено днем жалоби в Дніпрі

Також внаслідок удару РФ понівечено 9-поверхову новобудову.

Наслідки

Обстріл Дніпра
Обстріл Дніпра
Обстріл Дніпра
Обстріл Дніпра
Обстріл Дніпра
Обстріл Дніпра
Обстріл Дніпра

Також читайте: Обстріли Дніпропетровщини: поранений, пожежі та руйнування. ФОТОрепортаж

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що 14 квітня рашисти вдарили по Дніпру: 5 загиблих, 25 поранених.
  • Після ракетного удару РФ по Дніпру 22 поранених наразі залишаються у лікарнях.

Автор: 

Дніпро (3594) обстріл (35231) Дніпропетровська область (5266) Дніпровський район (459)
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