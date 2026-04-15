Рашисти атакували дронами Черкащину: 4 постраждалих в обласному центрі, пошкоджено будинки (оновлено). ФОТОрепортаж
Вночі 15 квітня 2026 року війська РФ спрямували на Черкаську область ударні дрони.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Іван Табурець, інформує Цензор.НЕТ.
Перші подробиці
Зокрема, за даними ОВА, фіксується падіння ворожих цілей на кількох локаціях в обласному центрі - Черкасах.
За попередніми даними, відомо про трьох потерпілих.
Працюють усі необхідні служби.
Оновлена інформація
Як згодом повідомили Повітряні сили, 4 людини постраждали у Черкасах внаслідок російської атаки безпілотниками.
Попередньо, пошкоджені 6 житлових будинків і 2 господарчі споруди. Знищені 5 легкових автомобілів, ще 4 - пошкоджені.
Виникли пожежі у 2 житлових будинках, а також загорівся автобус - усі пожежі ліквідовані.
Окрім рятувальників, на місцях подій працювали сапери та психологи ДСНС, а також офіцер-рятувальник громади.
Що передувало?
- Напередодні повідомлялося, що росіяни вдарили БплА по Черкащині: загинув 8-річний хлопчик, 14 осіб постраждали, зокрема дитина
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