Рашисти атакували дронами Черкащину: 4 постраждалих в обласному центрі, пошкоджено будинки (оновлено). ФОТОрепортаж

Вночі 15 квітня 2026 року війська РФ спрямували на Черкаську область ударні дрони.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Черкаської ОВА Іван Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші подробиці

Зокрема, за даними ОВА, фіксується падіння ворожих цілей на кількох локаціях в обласному центрі - Черкасах.

За попередніми даними, відомо про трьох потерпілих.

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Оновлена інформація

Як згодом повідомили Повітряні сили, 4 людини постраждали у Черкасах внаслідок російської атаки безпілотниками.

Попередньо, пошкоджені 6 житлових будинків і 2 господарчі споруди. Знищені 5 легкових автомобілів, ще 4 - пошкоджені.

Виникли пожежі у 2 житлових будинках, а також загорівся автобус - усі пожежі ліквідовані.

Окрім рятувальників, на місцях подій працювали сапери та психологи ДСНС, а також офіцер-рятувальник громади.















Що передувало?

Напередодні повідомлялося, що росіяни вдарили БплА по Черкащині: загинув 8-річний хлопчик, 14 осіб постраждали, зокрема дитина

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