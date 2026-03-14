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Новини вибухи в Черкасах
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Вибух стався у Черкасах: загинула людина, поліція встановлює обставини

Поліція Черкас з’ясовує обставини вибуху

Ввечері суботи, 14 березня, у Черкасах внаслідок вибуху загинула людина. Наразі поліція встановлює обставини події.

Про це в соцмережі фейсбук повідомила поліція Черкаської області, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Внаслідок вибуху, за попередньою інформацією, загинула одна людина. Подія сталася 14 березня близько 20:30. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та всі профільні служби", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці встановлюють обставини вибуху та особу загиблого, після чого буде надана правова кваліфікація події.

Більше деталей пообіцяли надати згодом. 

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Автор: 

вибух (4742) Нацполіція (15775) Черкаси (593) Черкаська область (248) Черкаський район (93)
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Топ коментарі
+9
Який вибух? Де сталося? Машина? Квартира? Кафе? Журналістика - дуже складна спеціальність.
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14.03.2026 23:05 Відповісти
+4
Наслідки бездіяльності керівників МВС і НацПолу після убивства Сергія Русінова за наказом московського агента - нардепа з Черкас!!
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14.03.2026 23:27 Відповісти
+4
Повна маячня.Я живу коло Черкас.Нічого толком невідомо і місцеві пабліки ніяких подробиць не дають.
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14.03.2026 23:49 Відповісти

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