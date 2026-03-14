Вибух стався у Черкасах: загинула людина, поліція встановлює обставини

Ввечері суботи, 14 березня, у Черкасах внаслідок вибуху загинула людина. Наразі поліція встановлює обставини події.

Про це в соцмережі фейсбук повідомила поліція Черкаської області, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

"Внаслідок вибуху, за попередньою інформацією, загинула одна людина. Подія сталася 14 березня близько 20:30. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та всі профільні служби", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці встановлюють обставини вибуху та особу загиблого, після чого буде надана правова кваліфікація події.

Більше деталей пообіцяли надати згодом.

Читайте також: Чоловік кинув боєприпас у бік військовослужбовців ТЦК у Черкасах: його затримали