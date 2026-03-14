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Вибух стався у Черкасах: загинула людина, поліція встановлює обставини
Ввечері суботи, 14 березня, у Черкасах внаслідок вибуху загинула людина. Наразі поліція встановлює обставини події.
Про це в соцмережі фейсбук повідомила поліція Черкаської області, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Внаслідок вибуху, за попередньою інформацією, загинула одна людина. Подія сталася 14 березня близько 20:30. Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, вибухотехніки, криміналістична лабораторія та всі профільні служби", - сказано в повідомленні.
Правоохоронці встановлюють обставини вибуху та особу загиблого, після чого буде надана правова кваліфікація події.
Більше деталей пообіцяли надати згодом.
Топ коментарі
+9 Sсhool Bus
показати весь коментар14.03.2026 23:05 Відповісти Посилання
+4 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар14.03.2026 23:27 Відповісти Посилання
+4 Андрій Собченко #592866
показати весь коментар14.03.2026 23:49 Відповісти Посилання
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