Взрыв произошел в Черкассах: погиб человек, полиция устанавливает обстоятельства

Вечером в субботу, 14 марта, в Черкассах вследствие взрыва погиб человек. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Об этом в социальной сети Facebook сообщила полиция Черкасской области, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Вследствие взрыва, по предварительной информации, погиб один человек. Инцидент произошел 14 марта около 20:30. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники, криминалистическая лаборатория и все профильные службы", - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва и личность погибшего, после чего будет дана правовая квалификация происшествия.

Более подробную информацию пообещали предоставить позже.

