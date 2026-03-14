РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6666 посетителей онлайн
Новости взрывы в Черкассах
656 3

Взрыв произошел в Черкассах: погиб человек, полиция устанавливает обстоятельства

Полиция Черкасс выясняет обстоятельства взрыва

Вечером в субботу, 14 марта, в Черкассах вследствие взрыва погиб человек. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Об этом в социальной сети Facebook сообщила полиция Черкасской области, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

"Вследствие взрыва, по предварительной информации, погиб один человек. Инцидент произошел 14 марта около 20:30. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники, криминалистическая лаборатория и все профильные службы", - говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва и личность погибшего, после чего будет дана правовая квалификация происшествия.

Более подробную информацию пообещали предоставить позже. 

Автор: 

взрыв Нацполиция Черкассы Черкасская область Черкасский район
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Іранська терористична нечисть почала мститись....
показать весь комментарий
14.03.2026 22:42 Ответить
не перший випадок, між іншим! попередній - забанили!
показать весь комментарий
14.03.2026 22:49 Ответить
Який вибух? Де сталося? Машина? Квартира? Кафе? Журналістика - дуже складна спеціальність.
показать весь комментарий
14.03.2026 23:05 Ответить
 
 