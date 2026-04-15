Новости
Враг атаковал тремя "Искандерами" и 324 БПЛА. Уничтожено 309 дронов, - Воздушные силы

В ночь на 15 апреля 2026 года войска РФ нанесли удар тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской области (РФ), а также 324 ударными БПЛА типов Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов, около 250 из которых - "шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 07:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 309 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Читайте также: Рашисты атаковали дронами Черкасскую область: есть пострадавшие в областном центре

Последствия

Как отмечается, зафиксировано попадание баллистических ракет и 13 ударных БПЛА в 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 10 локациях.

"В воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" - подчеркивают Воздушные силы.

Читайте: Враг атаковал центр Днепра: ранена женщина, горит административное здание. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Балістику не збили...
15.04.2026 07:38 Ответить
Цифри звісно значущі, але... На Дніпро сьогодні летіло 4 дрона і всі 4 влучили. Ось так воно.
15.04.2026 07:55 Ответить
Так само і на Сумщині 😭😱🤡
15.04.2026 08:27 Ответить
Ви впевнені, що летіло саме 4? Не 20, з яких до міста дісталось 4?
95% збиття. Це ще високий показник, зазвичай від 80 до 90.
15.04.2026 09:00 Ответить
Не впевнений, но інформаційні канали показували 4 штуки. Ну а 4 вибухи всі чули.
15.04.2026 09:21 Ответить
 
 