Враг атаковал тремя "Искандерами" и 324 БПЛА. Уничтожено 309 дронов, - Воздушные силы

В ночь на 15 апреля 2026 года войска РФ нанесли удар тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской области (РФ), а также 324 ударными БПЛА типов Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов, около 250 из которых - "шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 07:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 309 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Последствия

Как отмечается, зафиксировано попадание баллистических ракет и 13 ударных БПЛА в 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 10 локациях.

"В воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" - подчеркивают Воздушные силы.

