Рашисты атаковали дронами Черкасщину: 4 пострадавших в областном центре, повреждены дома (обновлено). ФОТОрепортаж

Ночью 15 апреля 2026 года войска РФ направили на Черкасскую область ударные дроны.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Черкасской ОВА Иван Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

Первые подробности

В частности, по данным ОВА, фиксируется падение вражеских целей в нескольких местах в областном центре - Черкассах.

По предварительным данным, известно о трех пострадавших.

Работают все необходимые службы.

Обновленная информация

Как впоследствии сообщили Воздушные силы, 4 человека пострадали в Черкассах в результате российской атаки беспилотниками.

Предварительно, повреждены 6 жилых домов и 2 хозяйственные постройки. Уничтожены 5 легковых автомобилей, еще 4 – повреждены.

Возникли пожары в 2 жилых домах, а также загорелся автобус – все пожары ликвидированы.

Кроме спасателей, на местах происшествия работали саперы и психологи ГСЧС, а также офицер-спасатель громады.















Что предшествовало?

