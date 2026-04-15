Рашисты атаковали дронами Черкасщину: 4 пострадавших в областном центре, повреждены дома (обновлено). ФОТОрепортаж
Ночью 15 апреля 2026 года войска РФ направили на Черкасскую область ударные дроны.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Черкасской ОВА Иван Табурец, информирует Цензор.НЕТ.
Первые подробности
В частности, по данным ОВА, фиксируется падение вражеских целей в нескольких местах в областном центре - Черкассах.
По предварительным данным, известно о трех пострадавших.
Работают все необходимые службы.
Обновленная информация
Как впоследствии сообщили Воздушные силы, 4 человека пострадали в Черкассах в результате российской атаки беспилотниками.
Предварительно, повреждены 6 жилых домов и 2 хозяйственные постройки. Уничтожены 5 легковых автомобилей, еще 4 – повреждены.
Возникли пожары в 2 жилых домах, а также загорелся автобус – все пожары ликвидированы.
Кроме спасателей, на местах происшествия работали саперы и психологи ГСЧС, а также офицер-спасатель громады.
Что предшествовало?
