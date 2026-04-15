РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10060 посетителей онлайн
Атака беспилотников на Черкасскую область
1 693 1

Рашисты атаковали дронами Черкасщину: 4 пострадавших в областном центре, повреждены дома (обновлено). ФОТОрепортаж

Шахед атакует Черкассы

Ночью 15 апреля 2026 года войска РФ направили на Черкасскую область ударные дроны.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Черкасской ОВА Иван Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Первые подробности

В частности, по данным ОВА, фиксируется падение вражеских целей в нескольких местах в областном центре - Черкассах.

По предварительным данным, известно о трех пострадавших.

Работают все необходимые службы.

Обновленная информация

Как впоследствии сообщили Воздушные силы, 4 человека пострадали в Черкассах в результате российской атаки беспилотниками.

Предварительно, повреждены 6 жилых домов и 2 хозяйственные постройки. Уничтожены 5 легковых автомобилей, еще 4 – повреждены.

Возникли пожары в 2 жилых домах, а также загорелся автобус – все пожары ликвидированы.

Кроме спасателей, на местах происшествия работали саперы и психологи ГСЧС, а также офицер-спасатель громады.

Черкаси після обстрілу
Что предшествовало?

  • Накануне сообщалось, что россияне нанесли удар БПЛА по Черкасской области: погиб 8-летний мальчик, 14 человек пострадали, в том числе ребенок

Автор: 

обстрел (32106) Черкассы (863) Шахед (2093) Черкасская область (217) Черкасский район (83)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
русня = мразь
показать весь комментарий
15.04.2026 09:47 Ответить
 
 