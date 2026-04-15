Враг атаковал центр Днепра: ранена женщина, горит административное здание. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на среду, 15 апреля 2026 года, войска нанесли удар по центру Днепра.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

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Детали

В частности, как отмечается, загорелось административное здание.

29-летняя женщина получила ранения в результате атаки россиян на Днепр. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

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Также в результате удара РФ повреждена 9-этажная новостройка.

Последствия















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