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Враг атаковал центр Днепра: ранена женщина, горит административное здание. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В ночь на среду, 15 апреля 2026 года, войска нанесли удар по центру Днепра.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
Детали
В частности, как отмечается, загорелось административное здание.
29-летняя женщина получила ранения в результате атаки россиян на Днепр. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.
Также в результате удара РФ повреждена 9-этажная новостройка.
Последствия
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что 14 апреля рашисты нанесли удар по Днепру: 5 погибших, 25 раненых.
- После ракетного удара РФ по Днепру 22 раненых в настоящее время остаются в больницах.
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