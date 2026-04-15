Войска РФ нанесли удары дронами по портовой инфраструктуре Одесщины: есть повреждения. ФОТОрепортаж

В ночь на 15 апреля враг в очередной раз атаковал портовую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Возникли пожары, есть повреждения

Как отмечается, в результате попаданий зафиксированы пожары, повреждены складские и административные здания.

"По предварительным данным, пострадавших нет. Пожары оперативно ликвидированы спасателями. Продолжается осмотр повреждений и ликвидация последствий", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал тремя "Искандерами" и 324 БПЛА. Уничтожено 309 дронов, - Воздушные силы

















Пожары уже ликвидированы

По данным ГСЧС, спасатели оперативно ликвидировали все очаги возгорания.

Читайте: Рашисты атаковали дронами юг Одесской области: повреждена гражданская и портовая инфраструктура. ФОТОрепортаж