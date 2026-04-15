Войска РФ нанесли удары дронами по портовой инфраструктуре Одесщины: есть повреждения. ФОТОрепортаж
В ночь на 15 апреля враг в очередной раз атаковал портовую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
Возникли пожары, есть повреждения
Как отмечается, в результате попаданий зафиксированы пожары, повреждены складские и административные здания.
"По предварительным данным, пострадавших нет. Пожары оперативно ликвидированы спасателями. Продолжается осмотр повреждений и ликвидация последствий", - говорится в сообщении.
Пожары уже ликвидированы
По данным ГСЧС, спасатели оперативно ликвидировали все очаги возгорания.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль