Российские дроны разбили молочную ферму на Полтавщине, – прокуратура
В Полтавской области в результате атак российских беспилотников повреждена гражданская инфраструктура.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Полтавская областная прокуратура.
Последствия обстрелов
По данным следствия, днем 15 апреля и в ночь на 16 апреля российские войска атаковали регион дронами типа "Герань-2" и "Гербера".
В Миргородском и Кременчугском районах в результате попаданий и падения обломков повреждены частные дома, автомобили и хозяйственные постройки молочно-товарной фермы.
В Полтавском районе также зафиксированы повреждения частных домовладений и линии электропередач.
Есть ли пострадавшие
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Правоохранители открыли три уголовных дела по факту совершения военных преступлений.
Следователи устанавливают все обстоятельства атак и нанесенный ущерб.
