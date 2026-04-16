Российские дроны разбили молочную ферму на Полтавщине, – прокуратура

В Полтавской области в результате обстрела повреждена молочная ферма

В Полтавской области в результате атак российских беспилотников повреждена гражданская инфраструктура.

Последствия обстрелов

По данным следствия, днем 15 апреля и в ночь на 16 апреля российские войска атаковали регион дронами типа "Герань-2" и "Гербера".

В Миргородском и Кременчугском районах в результате попаданий и падения обломков повреждены частные дома, автомобили и хозяйственные постройки молочно-товарной фермы.

В Полтавском районе также зафиксированы повреждения частных домовладений и линии электропередач.

Есть ли пострадавшие

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Правоохранители открыли три уголовных дела по факту совершения военных преступлений.

Следователи устанавливают все обстоятельства атак и нанесенный ущерб.

Своих коров пожгли, за наших принялись.. Живодёры.
16.04.2026 13:29 Ответить
 
 