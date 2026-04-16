Російські дрони розбили молочну ферму на Полтавщині, – прокуратура

У Полтавській області внаслідок атак російських безпілотників пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Полтавська обласна прокуратура.

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Наслідки обстрілів

За даними слідства, удень 15 квітня та в ніч на 16 квітня російські війська атакували регіон дронами типу "Герань-2" та "Гербера".

У Миргородському та Кременчуцькому районах внаслідок влучань і падіння уламків пошкоджено приватні будинки, автомобілі та господарчі споруди молочно-товарної ферми.

У Полтавському районі також зафіксовано пошкодження приватних домоволодінь і лінії електропередач.

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Чи є постраждалі

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Правоохоронці відкрили три кримінальні провадження за фактом вчинення воєнних злочинів.

Слідчі встановлюють усі обставини атак та завдані збитки.

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