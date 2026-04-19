Рашисты атаковали ударными дронами Полтавский район: есть попадания по локомотиву предприятия
Утром 19 апреля 2026 года войска РФ атаковали Полтавский район с помощью ударных дронов.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, зафиксировано попадание БПЛА в локомотив, принадлежащий одному из предприятий.
"К счастью, обошлось без пострадавших", — говорится в сообщении.
Более подробной информации о российской атаке на данный момент нет.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что поздно вечером в субботу, 18 апреля, российские войска атакуют Украину ударными дронами.
- В частности, россияне массированно атаковали "шахедами" Чернигов: есть пострадавшие, повреждены дома и учебное заведение.
- В результате атаки погиб 16-летний юноша, есть раненые.
- По данным Воздушных сил, обезврежено 203 вражеских БПЛА из 236.
