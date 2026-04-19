Новости Атака беспилотников на Полтавщину
453 1

Рашисты атаковали ударными дронами Полтавский район: есть попадания по локомотиву предприятия

Шахед над Полтавской областью

Утром 19 апреля 2026 года войска РФ атаковали Полтавский район с помощью ударных дронов.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, зафиксировано попадание БПЛА в локомотив, принадлежащий одному из предприятий.

"К счастью, обошлось без пострадавших", — говорится в сообщении.

Более подробной информации о российской атаке на данный момент нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты нанесли удар по Полтавщине: повреждено промышленное предприятие в Миргородском районе

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что поздно вечером в субботу, 18 апреля, российские войска атакуют Украину ударными дронами.
  • В частности, россияне массированно атаковали "шахедами" Чернигов: есть пострадавшие, повреждены дома и учебное заведение.
  • В результате атаки погиб 16-летний юноша, есть раненые.
  • По данным Воздушных сил, обезврежено 203 вражеских БПЛА из 236.

Читайте также: Российские дроны разбили молочную ферму на Полтавщине, – прокуратура

ще рік президенства кавеенщика і вже постійні обстріли Полтави та Чернігова. Про Донбас, Крим мова вже не йде, обстріли Запоріжжя, Харкова і Сум - вже буденність. Впевнено рухаємось до лінії "новоросія", як кавеенщик й обіцяв путіну
19.04.2026 09:09
 
 