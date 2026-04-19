Сбито 203 вражеских БПЛА из 236, - Воздушные силы
В ночь на 19 апреля 2026 года войска РФ атаковали Украину 236 ударными БПЛА типов Shahed, Гербер, Италмас и беспилотниками других типов, около 150 из них — "шахеды".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 203 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.
Последствия
Зафиксировано попадание 32 ударных БПЛА в 18 локациях, а также падение обломков в 8 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", — подчеркивают Воздушные силы.
