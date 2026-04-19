Сбито 203 вражеских БПЛА из 236, - Воздушные силы

В ночь на 19 апреля 2026 года войска РФ атаковали Украину 236 ударными БПЛА типов Shahed, Гербер, Италмас и беспилотниками других типов, около 150 из них — "шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 203 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Последствия

Зафиксировано попадание 32 ударных БПЛА в 18 локациях, а также падение обломков в 8 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", — подчеркивают Воздушные силы.

Что предшествовало?

Накануне сообщалось, что россияне массированно атакуют "шахедами" Чернигов: есть пострадавшие, повреждены дома и учебное заведение.

В результате атаки погиб 16-летний юноша, есть раненые.

