Частная ПВО уничтожила первый реактивный "шахед": он летел со скоростью более 400 км/ч. ВИДЕО

Частная противовоздушная оборона впервые сбила реактивный "шахед", летевший со скоростью более 400 км/ч.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Группа частной ПВО в Харьковской области активно сбивает шахеды, в частности зафиксирован первый сбитый реактивный дрон.



Это новый уровень сложности: враг расширяет применение реактивных дронов - более быстрых и сложных для перехвата. По поручению Президента мы системно строим многоуровневую ПВО и усиливаем защиту неба", - говорится в сообщении.

Читайте также: Пять стран объявили о новых взносах в PURL во время "Рамштайна", - Федоров

По словам Федорова, частные группы усиливают защиту критической инфраструктуры.

"Цель проекта - быстро масштабировать возможности без дополнительной нагрузки на боевые подразделения.



Сейчас на 19 предприятиях формируются частные группы ПВО. Они интегрированы в единую систему управления Воздушных Сил и работают как часть общей архитектуры ПВО.



Следующий шаг - масштабирование проекта и результатов: больше сбитых целей и более быстрое реагирование на угрозы", - подытожил он.

Читайте: ПВО, ракеты для F-16 и противобаллистические решения: Федоров рассказал о расширении сотрудничества с Diehl Defence. ФОТО

Что предшествовало?

В конце марта 2026 года глава Минобороны заявил, что частные группы ПВО уже защищают небо Украины и сбивают вражеские дроны

Читайте также: Украина ежедневно напоминает партнерам о нехватке ракет ПВО, - Зеленский