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Частная ПВО уничтожила первый реактивный "шахед": он летел со скоростью более 400 км/ч. ВИДЕО

Частная противовоздушная оборона впервые сбила реактивный "шахед", летевший со скоростью более 400 км/ч.

Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Группа частной ПВО в Харьковской области активно сбивает шахеды, в частности зафиксирован первый сбитый реактивный дрон.

Это новый уровень сложности: враг расширяет применение реактивных дронов - более быстрых и сложных для перехвата. По поручению Президента мы системно строим многоуровневую ПВО и усиливаем защиту неба", - говорится в сообщении.

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По словам Федорова, частные группы усиливают защиту критической инфраструктуры.

"Цель проекта - быстро масштабировать возможности без дополнительной нагрузки на боевые подразделения.

Сейчас на 19 предприятиях формируются частные группы ПВО. Они интегрированы в единую систему управления Воздушных Сил и работают как часть общей архитектуры ПВО.

Следующий шаг - масштабирование проекта и результатов: больше сбитых целей и более быстрое реагирование на угрозы", - подытожил он.

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Что предшествовало?

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Автор: 

ПВО (3858) Федоров Михаил (887)
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Топ комментарии
+16
А розміновувати території будуть фермери, бо гроші знову заберуть на чергову "1000 Вовочки" або кешбек.
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17.04.2026 14:54 Ответить
+13
без Оманської Гниди сонце не сходить
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17.04.2026 14:57 Ответить
+12
За завданням Президента ми системно будуємо багаторівневу ППО та посилюємо захист неба", - йдеться в повідомленні. Приватна структура працює по завданню зільонського? Це чергова зільона херня !!!!
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17.04.2026 14:51 Ответить

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