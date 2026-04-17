Частная ПВО уничтожила первый реактивный "шахед": он летел со скоростью более 400 км/ч. ВИДЕО
Частная противовоздушная оборона впервые сбила реактивный "шахед", летевший со скоростью более 400 км/ч.
Об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.
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Подробности
"Группа частной ПВО в Харьковской области активно сбивает шахеды, в частности зафиксирован первый сбитый реактивный дрон.
Это новый уровень сложности: враг расширяет применение реактивных дронов - более быстрых и сложных для перехвата. По поручению Президента мы системно строим многоуровневую ПВО и усиливаем защиту неба", - говорится в сообщении.
По словам Федорова, частные группы усиливают защиту критической инфраструктуры.
"Цель проекта - быстро масштабировать возможности без дополнительной нагрузки на боевые подразделения.
Сейчас на 19 предприятиях формируются частные группы ПВО. Они интегрированы в единую систему управления Воздушных Сил и работают как часть общей архитектуры ПВО.
Следующий шаг - масштабирование проекта и результатов: больше сбитых целей и более быстрое реагирование на угрозы", - подытожил он.
Что предшествовало?
- В конце марта 2026 года глава Минобороны заявил, что частные группы ПВО уже защищают небо Украины и сбивают вражеские дроны
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