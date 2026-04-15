Пять стран объявили о новых взносах в PURL во время "Рамштайна", – Федоров
В ходе "Рамштайна" ряд стран объявил о дополнительных взносах в программу PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров на пресс-конференции после 34-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в Берлине.
Новые взносы
В частности, Федоров отметил, что сегодня были определенные анонсы относительно новых взносов в PURL.
"PURL остается важным проектом для нас. И сегодня различные страны объявили о новых взносах в PURL. И я хотел бы за это поблагодарить", – сказал он.
О каких странах идет речь
Министр обороны сообщил, что о взносах в PURL объявили Бельгия, Норвегия, Болгария, Литва, Эстония.
Андрій Лавриненко
Yriii Yriii #538882
Валентин Коваль #620706
Danger Zone
