Пять стран объявили о новых взносах в PURL во время "Рамштайна", – Федоров

В ходе "Рамштайна" ряд стран объявил о дополнительных взносах в программу PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр обороны Михаил Федоров на пресс-конференции после 34-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в Берлине.

Новые взносы

В частности, Федоров отметил, что сегодня были определенные анонсы относительно новых взносов в PURL.

"PURL остается важным проектом для нас. И сегодня различные страны объявили о новых взносах в PURL. И я хотел бы за это поблагодарить", – сказал он.

О каких странах идет речь

Министр обороны сообщил, что о взносах в PURL объявили Бельгия, Норвегия, Болгария, Литва, Эстония.

