П’ять країн оголосили про нові внески до PURL під час "Рамштайну", - Федоров

Під час "Рамштайну" низка країн анонсувала додаткові внески до програми PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров на пресконференції після 34-го засідання Контактної групи з питань оборони України в Берліні.

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Нові внески

Так, Федоров зазначив, що сьогодні були певні анонси щодо нових внесків в PURL.

"PURL залишається важливим проєктом для нас. І сьогодні різні країни оголосили нові внески в PURL. І я хотів би за це подякувати", – сказав він.

Про які країни йдеться

Міністр оборони повідомив, що про внески до PURL оголосили Бельгія, Норвегія, Болгарія, Литва, Естонія.

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