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П’ять країн оголосили про нові внески до PURL під час "Рамштайну", - Федоров
Під час "Рамштайну" низка країн анонсувала додаткові внески до програми PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров на пресконференції після 34-го засідання Контактної групи з питань оборони України в Берліні.
Нові внески
Так, Федоров зазначив, що сьогодні були певні анонси щодо нових внесків в PURL.
"PURL залишається важливим проєктом для нас. І сьогодні різні країни оголосили нові внески в PURL. І я хотів би за це подякувати", – сказав він.
Про які країни йдеться
Міністр оборони повідомив, що про внески до PURL оголосили Бельгія, Норвегія, Болгарія, Литва, Естонія.
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