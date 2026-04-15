Цими днями забезпечили додаткові внески Німеччини та Норвегії в програму PURL, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна на тлі масованих атак РФ щодня потребує ракет для ППО.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Лише протягом минулої доби РФ вдарила по Дніпру, Черкасах, Харкову, Кривому Рогу, Чернігову, Донеччині, Запоріжжю, внаслідок чого загинули люди, зокрема дитина.

"Росія не змінює тактики комбінованих ударів, і треба бути готовими до збиття всіх типів повітряних цілей. Саме тому програма PURL, яка дозволяє нам отримувати необхідні антибалістичні ракети, повинна працювати й надалі.

Цими днями ми забезпечили додаткові внески Німеччини та Норвегії в програму. Також є домовленість із Німеччиною щодо ракет PAC-2 для нашої ППО і додаткових пускових для систем IRIS-Т. Є домовленість і з Норвегією щодо посилення нашої ППО. Готуємо нові домовленості і з іншими нашими партнерами. Кожен такий результат гарантує захист тисяч життів українців", - зазначив він.

Також, за словами президента, наразі працюють, щоб у Європі виробляти разом із партнерами всі необхідні системи ППО, ракети до них та кожен із типів дронів.

"За результатами цього тижня ми забезпечимо Україні можливості додаткового посилення завдяки спільній роботі з європейцями по дронах та по спільному виробництву. На кожен російський удар будуть наші відповіді – наші далекобійні санкції проти агресора, наш внутрішній розвиток системи захисту й наша співпраця з партнерами, які реально цінують життя. Дякую всім, хто допомагає!" - підсумував глава держави.

Що передувало?

Раніше Зеленський заявив, що в України зараз такий дефіцит ракет Patriot, що гірше бути не може.

