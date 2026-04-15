На днях были обеспечены дополнительные взносы Германии и Норвегии в программу PURL, - Зеленский

Зеленский призвал партнеров помочь Украине с ПВО

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что на фоне массированных атак РФ Украина ежедневно нуждается в ракетах для ПВО.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Только за последние сутки РФ нанесла удары по Днепру, Черкассам, Харькову, Кривому Рогу, Чернигову, Донецкой области, Запорожью, в результате чего погибли люди, в том числе ребенок.

Читайте также: Кушнер и Уиткофф планируют приехать в Украину, — Зеленский

"Россия не меняет тактику комбинированных ударов, и нужно быть готовыми к сбиванию всех типов воздушных целей. Именно поэтому программа PURL, которая позволяет нам получать необходимые антибаллистические ракеты, должна работать и в дальнейшем.

На днях мы обеспечили дополнительные взносы Германии и Норвегии в программу. Также есть договоренность с Германией о ракетах PAC-2 для нашей ПВО и дополнительных пусковых установках для систем IRIS-Т. Есть договоренность и с Норвегией об усилении нашей ПВО. Готовим новые договоренности и с другими нашими партнерами. Каждый такой результат гарантирует защиту тысяч жизней украинцев", — отметил он.

Читайте также: Зеленский сегодня посетит Италию и встретится с Мелони, - Никифоров

Также, по словам президента, сейчас ведется работа над тем, чтобы в Европе совместно с партнерами производить все необходимые системы ПВО, ракеты к ним и все типы дронов.

"По итогам этой недели мы обеспечим Украине возможности дополнительного укрепления благодаря совместной работе с европейцами по дронам и по совместному производству. На каждый российский удар будут наши ответы – наши дальнобойные санкции против агрессора, наше внутреннее развитие системы защиты и наше сотрудничество с партнерами, которые реально ценят жизнь. Спасибо всем, кто помогает!" — подытожил глава государства.

Что предшествовало?

  • Ранее Зеленский заявил, что у Украины сейчас такой дефицит ракет Patriot, что хуже быть не может.

Читайте: Я не боюсь спорить с Зеленским, — Буданов

Слава нашому президенту Зеленському!
показать весь комментарий
15.04.2026 11:53 Ответить
Дякаім. А твої друзі забезпечили двушечку на москву?
показать весь комментарий
15.04.2026 11:54 Ответить
патужна пырымога
показать весь комментарий
15.04.2026 11:54 Ответить
показать весь комментарий
15.04.2026 11:57 Ответить
https://youtu.be/TvnYmWpD_T8?si=ui2SVkcX2D6-nfAd
показать весь комментарий
15.04.2026 11:57 Ответить
 
 