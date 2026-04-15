На днях были обеспечены дополнительные взносы Германии и Норвегии в программу PURL, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что на фоне массированных атак РФ Украина ежедневно нуждается в ракетах для ПВО.

Только за последние сутки РФ нанесла удары по Днепру, Черкассам, Харькову, Кривому Рогу, Чернигову, Донецкой области, Запорожью, в результате чего погибли люди, в том числе ребенок.

Читайте также: Кушнер и Уиткофф планируют приехать в Украину, — Зеленский

"Россия не меняет тактику комбинированных ударов, и нужно быть готовыми к сбиванию всех типов воздушных целей. Именно поэтому программа PURL, которая позволяет нам получать необходимые антибаллистические ракеты, должна работать и в дальнейшем.

На днях мы обеспечили дополнительные взносы Германии и Норвегии в программу. Также есть договоренность с Германией о ракетах PAC-2 для нашей ПВО и дополнительных пусковых установках для систем IRIS-Т. Есть договоренность и с Норвегией об усилении нашей ПВО. Готовим новые договоренности и с другими нашими партнерами. Каждый такой результат гарантирует защиту тысяч жизней украинцев", — отметил он.

Читайте также: Зеленский сегодня посетит Италию и встретится с Мелони, - Никифоров

Также, по словам президента, сейчас ведется работа над тем, чтобы в Европе совместно с партнерами производить все необходимые системы ПВО, ракеты к ним и все типы дронов.

"По итогам этой недели мы обеспечим Украине возможности дополнительного укрепления благодаря совместной работе с европейцами по дронам и по совместному производству. На каждый российский удар будут наши ответы – наши дальнобойные санкции против агрессора, наше внутреннее развитие системы защиты и наше сотрудничество с партнерами, которые реально ценят жизнь. Спасибо всем, кто помогает!" — подытожил глава государства.

Ранее Зеленский заявил, что у Украины сейчас такой дефицит ракет Patriot, что хуже быть не может.

Читайте: Я не боюсь спорить с Зеленским, — Буданов