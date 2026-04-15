Зеленский сегодня посетит Италию и встретится с Мелони, - Никифоров

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Норвегию проведет ряд встреч со спикером Стортинга Масудом Гаракхани, представителями политических партий страны, а также с кронпринцем Норвегии Хоконом.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Глава государства посетит Италию

"Затем состоится перелет в Италию и встречи с главой Совета министров Джорджией Мелони и президентом Серджо Маттареллой", - сообщил Никифоров в среду.

Читайте также: Мелони предлагает включить в мирный план для Украины гарантии безопасности по образцу статьи 5 НАТО

Встреча с Мелони запланирована примерно на 15:30 по местному времени (16:30 по Киеву), далее будут заявления для СМИ.

Что предшествовало?

Как сообщалось, Зеленский в Норвегии подписал декларацию об оборонном партнерстве.

Читайте: Зеленский и Мелони проведут встречу в Риме 15 апреля