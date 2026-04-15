Зеленський сьогодні відвідає Італію та зустрінеться із Мелоні, - Никифоров

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Норвегії проведе низку зустрічей зі спікером Стортингу Масудом Гаракхані, представниками політичних партій країни, а також із кронпринцем Норвегії Гоконом.

Про це повідомив журналістам прессекретар президента Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Глава держави відвідає Італію

"Потім буде переліт до Італії та зустрічі з головою Ради Міністрів Джорджею Мелоні та президентом Серджо Маттареллою", - повідомив Никифоров у середу.

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Зустріч із Мелоні планується приблизно о 15:30 за місцевим часом, (16:30 за Києвом), далі будуть заяви для медіа.

Що передувало?

Як повідомлялося, Зеленський у Норвегії підписав декларацію про оборонне партнерство.

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