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Новини Зустріч Зеленського з Мелоні
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Зеленський сьогодні відвідає Італію та зустрінеться із Мелоні, - Никифоров

Зустріч Президента України Володимира Зеленського з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Норвегії проведе низку зустрічей зі спікером Стортингу Масудом Гаракхані, представниками політичних партій країни, а також із кронпринцем Норвегії Гоконом.

Про це повідомив журналістам прессекретар президента Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Глава держави відвідає Італію

"Потім буде переліт до Італії та зустрічі з головою Ради Міністрів Джорджею Мелоні та президентом Серджо Маттареллою", - повідомив Никифоров у середу.

Також читайте: Мелоні пропонує включити в мирний план для України гарантії безпеки за зразком статті 5 НАТО

Зустріч із Мелоні планується приблизно о 15:30 за місцевим часом, (16:30 за Києвом), далі будуть заяви для медіа.

Що передувало?

  • Як повідомлялося, Зеленський у Норвегії підписав декларацію про оборонне партнерство.

Читайте: Зеленський та Мелоні проведуть зустріч у Римі 15 квітня

Автор: 

Зеленський Володимир (28434) Італія (1708) Норвегія (921) Мелоні Джорджа (238)
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Топ коментарі
+16
Таке враження, що це чмо якийсь гастролер, постійно десь на гастролях поки країна перетворюється в руїну і конц табір.
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15.04.2026 09:45 Відповісти
+10
А Лєнку узяв із собою? Всетаки треба оновити гардероб першій леді в бутіках Риму та Мілана
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15.04.2026 09:38 Відповісти
+6
Тупий, жадібний, ссикливий, низькорослий - це якості, які найбільше подобаються жінкам. І тут наш Лідор потужний💩
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15.04.2026 09:45 Відповісти

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