Зеленський сьогодні відвідає Італію та зустрінеться із Мелоні, - Никифоров
Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Норвегії проведе низку зустрічей зі спікером Стортингу Масудом Гаракхані, представниками політичних партій країни, а також із кронпринцем Норвегії Гоконом.
Про це повідомив журналістам прессекретар президента Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Глава держави відвідає Італію
"Потім буде переліт до Італії та зустрічі з головою Ради Міністрів Джорджею Мелоні та президентом Серджо Маттареллою", - повідомив Никифоров у середу.
Зустріч із Мелоні планується приблизно о 15:30 за місцевим часом, (16:30 за Києвом), далі будуть заяви для медіа.
Що передувало?
- Як повідомлялося, Зеленський у Норвегії підписав декларацію про оборонне партнерство.
Топ коментарі
+16 stanis nasvaiko
показати весь коментар15.04.2026 09:45 Відповісти Посилання
+10 Підлога Маккартні
показати весь коментар15.04.2026 09:38 Відповісти Посилання
+6 zakvova
показати весь коментар15.04.2026 09:45 Відповісти Посилання
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