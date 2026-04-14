Украина ждет делегацию США для продолжения диалога, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что представители США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф планируют посетить Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил во время выступления в Норвегии.

По словам президента, украинская сторона ожидает их визита, однако конкретные даты пока не согласованы.

Ожидание визита и дальнейший диалог

Зеленский отметил, что американские представители подтвердили намерение приехать в Украину в ближайшее время.

"Они подтвердили, что приедут. Мы ждем их в любой день, когда они будут готовы", — подчеркнул он.

В то же время президент уточнил, что в настоящее время внимание США в значительной степени сосредоточено на событиях на Ближнем Востоке. Несмотря на это, Украина рассчитывает на продолжение активного диалога с американской стороной, а также с европейскими партнерами и в трехстороннем формате с Россией.

Европа должна быть вовлечена в переговоры

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Европа должна быть вовлечена в формирование любых договоренностей о прекращении войны РФ против Украины.

По словам Мерца, Германия как "крупнейший донор Украины" должна участвовать в этом процессе.

Что предшествовало?

Ранее в МИД Украины заявили, что трехсторонние переговоры сейчас находятся на паузе, но команды между собой общаются ежедневно.

Впоследствии в Кремле также заявили о паузе в переговорах.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил американской делегации провести переговоры в Киеве в формате технических групп в качестве альтернативы трехсторонней встрече.

