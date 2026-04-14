РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9647 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры
339 9

Украина ждет делегацию США для продолжения диалога, - Зеленский

Зеленский о переговорах с Виткоффом и Кушнером

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что представители США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф планируют посетить Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сообщил во время выступления в Норвегии.

По словам президента, украинская сторона ожидает их визита, однако конкретные даты пока не согласованы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Ожидание визита и дальнейший диалог

Зеленский отметил, что американские представители подтвердили намерение приехать в Украину в ближайшее время.

"Они подтвердили, что приедут. Мы ждем их в любой день, когда они будут готовы", — подчеркнул он.

В то же время президент уточнил, что в настоящее время внимание США в значительной степени сосредоточено на событиях на Ближнем Востоке. Несмотря на это, Украина рассчитывает на продолжение активного диалога с американской стороной, а также с европейскими партнерами и в трехстороннем формате с Россией.

Европа должна быть вовлечена в переговоры

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Европа должна быть вовлечена в формирование любых договоренностей о прекращении войны РФ против Украины.

По словам Мерца, Германия как "крупнейший донор Украины" должна участвовать в этом процессе.

Что предшествовало?

Автор: 

Зеленский Владимир (23927) Кушнер Джаред (62) переговоры (5712) Стив Уиткофф (302)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
яка користь з американських ворогів України, які є такими через несприйняття "зезрадника". за президента держави Україна про захист народу котрої він би дбав..???
показать весь комментарий
14.04.2026 22:14 Ответить
🤡 па* ло мафіозне , думаю шо таке казати можно , це не торкається національності !!!...
показать весь комментарий
14.04.2026 22:15 Ответить
Чергове шоу довбограїв подивитися?
показать весь комментарий
14.04.2026 22:15 Ответить
Сьомий рік блюваточки хоцця і не проходить ніяк ...
показать весь комментарий
14.04.2026 22:16 Ответить
З тих двох туристів нема ніякого сенсу. Трампу наша країна поперек горла стоїть. Тут йому ніякого навару немає, в отже і сенсу впрягатися за нас теж нема. Інша справа - друг володя.
показать весь комментарий
14.04.2026 22:16 Ответить
Пані лягли і просють...
показать весь комментарий
14.04.2026 22:22 Ответить
Здов будеш американцям влаштовувати істерику - "ми не поступимось Донбасом " - так вони вже довго терпіти не будуть - а скажуть прямо - " не подобається наше посередництво на переговорах з рашкою ,так іди нахрін домовляйся з кацапами сам ".
показать весь комментарий
14.04.2026 22:26 Ответить
"Діалог"? Який в cраці "діалог"? Це ********* моногол без стоп-слова. "Кемска волость". Втьок і Зятьок приїдуть пропихати запроси кремля. Зяльониє ж не проти здати все, аби лиш не відібрали накопичине.
показать весь комментарий
14.04.2026 22:33 Ответить
США возобновили санкции против российской нефти, пишет Politico.
показать весь комментарий
14.04.2026 22:43 Ответить
 
 