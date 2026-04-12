1 247 17
Украина готовит активную работу с европейскими партнерами и находится на постоянной связи с США, - Зеленский
Украина находится в постоянном контакте с американской стороной и готовит на ближайшие недели активную работу с европейскими партнерами.
Об этом в вечернем обращении сообщил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
Работа над дальнейшим продвижением в переговорах
"Отдельно работаем и с партнерами, чтобы дальше двигаться в переговорах и в обеспечении безопасности. Украина на связи с американской стороной, на постоянной связи, на разных уровнях. Мы готовим очень активную работу на ближайшие недели и с нашими европейскими партнерами", - сказал глава государства.
- Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский ожидает доклада секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова о договоренностях на Ближнем Востоке относительно экспорта возможностей Украины в сфере безопасности.
+14 Алексей Бабак #524647
показать весь комментарий12.04.2026 01:20 Ответить Ссылка
+7 Юрій Заданюк
показать весь комментарий12.04.2026 07:47 Ответить Ссылка
+3 Toyvo Sivergs #552969
показать весь комментарий12.04.2026 07:53 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Оце моща!
Оце потужність!
Це значить Україну, разом з ним поховають.