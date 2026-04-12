Украина готовит активную работу с европейскими партнерами и находится на постоянной связи с США, - Зеленский

Украина находится в постоянном контакте с американской стороной и готовит на ближайшие недели активную работу с европейскими партнерами.

Об этом в вечернем обращении сообщил президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Работа над дальнейшим продвижением в переговорах

"Отдельно работаем и с партнерами, чтобы дальше двигаться в переговорах и в обеспечении безопасности. Украина на связи с американской стороной, на постоянной связи, на разных уровнях. Мы готовим очень активную работу на ближайшие недели и с нашими европейскими партнерами", - сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский ожидает доклада секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова о договоренностях на Ближнем Востоке относительно экспорта возможностей Украины в сфере безопасности.

