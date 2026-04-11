Новости Помощь Украины странам Ближнего Востока
Зеленский рассказал об интересе в Азии к возможностям Украины в сфере безопасности: уже есть первые договоренности

Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский ожидает доклада секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова о договоренностях на Ближнем Востоке относительно экспорта потенциала Украины в сфере безопасности. 

Договоренности со странами Ближнего Востока 

По его словам, в понедельник Умеров должен доложить "по всем договоренностям на Ближнем Востоке, в Персидском заливе и в других странах рядом с этим регионом относительно экспорта возможностей Украины в сфере безопасности".

"Фактически все партнеры одинаково воспринимают это как успех Украины и говорят об этом – что Украина реально укрепляет безопасность. В Азии есть интерес к этому, и уже есть первые договоренности в работе. Это точно укрепляет и Украину также. Сейчас Рустем Умеров уже в Украине – согласовываем проекты соглашений", – рассказал президент.

Что предшествовало

Напомним, что 10 апреля президент Зеленский сообщал, что направленные на Ближний Восток специалисты по РЭБ и дронам-перехватчикам сбивали иранские беспилотники.

Шо воно меле своїм ротом
ЗЛЙ ПНХ
ЗЛЙ ПНХ
11.04.2026 21:08 Ответить
Володимир Зеленський ініціював створення програм для підтримки малого та середнього бізнесу під час повномасштабного вторгнення. https://www.facebook.com/reel/979013901262432
Шо воно меле своїм ротом
показать весь комментарий
Вони живуть своє найкраще життя
11.04.2026 22:02 Ответить
У пацієнта потужність ротом пішла
Це потужно
Шрі-Ланка готова надати безпрецедентні безпекові гарантії. НАТО буде не потрібне.
Умєров вже в Україні - будуть драфти - чи понти
Зеленский їде погастролити в Азію. В Україні йому страшно. Українців боїться.
Здадуть ті азіати все москалям((
