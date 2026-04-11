Зеленский рассказал об интересе в Азии к возможностям Украины в сфере безопасности: уже есть первые договоренности

Президент Владимир Зеленский ожидает доклада секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова о договоренностях на Ближнем Востоке относительно экспорта потенциала Украины в сфере безопасности.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

Договоренности со странами Ближнего Востока

По его словам, в понедельник Умеров должен доложить "по всем договоренностям на Ближнем Востоке, в Персидском заливе и в других странах рядом с этим регионом относительно экспорта возможностей Украины в сфере безопасности".

"Фактически все партнеры одинаково воспринимают это как успех Украины и говорят об этом – что Украина реально укрепляет безопасность. В Азии есть интерес к этому, и уже есть первые договоренности в работе. Это точно укрепляет и Украину также. Сейчас Рустем Умеров уже в Украине – согласовываем проекты соглашений", – рассказал президент.

Что предшествовало

Напомним, что 10 апреля президент Зеленский сообщал, что направленные на Ближний Восток специалисты по РЭБ и дронам-перехватчикам сбивали иранские беспилотники.

