478 15

Украина ведет переговоры по вопросам безопасности с Оманом, Кувейтом и Бахрейном, - Зеленский

Оборонные соглашения Украины со странами Персидского залива: новые переговоры — Зеленский

Украина расширяет оборонное партнерство на Ближнем Востоке; в частности, в настоящее время ведутся переговоры по вопросам безопасности с Оманом, Кувейтом и Бахрейном.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом во время общения с журналистами рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Отмечается, что ранее соглашения о сотрудничестве в оборонной сфере были заключены с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Катаром.

Зеленский сообщил, что украинские компании будут взаимодействовать с военными для усиления защиты отдельных объектов инфраструктуры.

По его словам, такое сотрудничество предусматривает предоставление экспертизы и технологической поддержки, что станет дополнительным вкладом в общую устойчивость государства в условиях войны.

"Где-то речь идет о перехватчиках для защиты нашей энергетики, где-то есть финансовые договоренности. Все это укрепит нашу энергетическую стабильность – у нас есть договоренности на год. Также нефть и дизель для Украины. Где-то получаем нефть, которая поступит на соответствующие заводы в Европе для переработки. А где-то мы говорим о готовом продукте – о дизеле. То есть фактически мы помогаем усилить их безопасность в обмен на вклад в устойчивость нашей страны, и это значительно больше, чем просто получить деньги", – отметил украинский лидер.

О механизме международных соглашений

Зеленский пояснил, что при наличии признаков реального сотрудничества с тем или иным государством он проводит встречи с лидерами стран, во время которых согласовываются сроки действия договоренностей и финансовые параметры. После этого запускается соответствующая работа в сфере безопасности и экономики.

По словам президента, такая модель позволяет минимизировать риски и обеспечить долгосрочную стабильность партнерств. Он подчеркнул, что взаимодействие происходит прежде всего на уровне "государство с государством", что формирует более системный подход к международному сотрудничеству.

"Далее, с результатами своей работы, мы предложим: вот наши наработки, давайте договоримся о сотрудничестве в таких направлениях и таких масштабах. Например, определенная страна сотрудничает с нами в сфере безопасности на миллиард в год. Они хотят первое, второе, третье. Их больше интересует защита моря или же энергетики. Это разные подходы. Мы говорим: смотрите, здесь нужен системный подход, вам нужны три рубежа защиты. Вот эти угрозы вы закрываете своими средствами: антибаллистикой – "патриотами" и т. п., другие угрозы мы закрываем своими средствами, и все это интегрируем в одну систему", – добавил Зеленский.

Оман...ну то да...то святє для зеленої наволочи
показать весь комментарий
10.04.2026 10:10 Ответить
а цензор не хоче всю купу "новин" що Оманська Гнида сере ротом - видати в одну статтю ?

таке враження що новин більше нема ніж крім тих що воно висирає ротом.
показать весь комментарий
10.04.2026 10:11 Ответить
головне медіашум,вава працює,трясе пальми з яких може щось сипатися....
показать весь комментарий
10.04.2026 10:15 Ответить
Так зе! то безперебійний генератор випадкових слів))) Ви що, працівники Цензора заманаються одну статтю редагувати постійно))

Та й зелену маячню треба видавати дозовано))) Або у заголовку попереджати, що статтю не рекомендується читати неповнолітнім, вагітним жінкам й особам з нестійкою психікою)))
показать весь комментарий
10.04.2026 10:17 Ответить
"Або у заголовку попереджати, що статтю не рекомендується читати неповнолітнім, вагітним жінкам й особам з нестійкою психікою)))"

не неповнолітній, не вагітний, не скаржився - але вже сіпатись починаю ))
показать весь комментарий
10.04.2026 10:21 Ответить
ще потрібно підключити до цього заір,сомалі,нігерію та інших.....
показать весь комментарий
10.04.2026 10:13 Ответить
По ним іран дронами не б'є, а якщо почне. самі до нас прибіжать і ресурси свої принесуть аби наші специ у відрядження до них поїхали. 🤔
показать весь комментарий
10.04.2026 10:16 Ответить
Коли ти вже свого зеленого рота закриєш, бажано назавжди.
показать весь комментарий
10.04.2026 10:18 Ответить
Таке відчуття, що там дуже великі гроші мутяться.
показать весь комментарий
10.04.2026 10:21 Ответить
І хто кому безпеку гарантуватиме? Невже араби Україні? 😲 Підозрюю, Зєля просто продавав арабам наші дрони ППО разом з розрахугками і забезпеченням
Барін, фулє!
показать весь комментарий
10.04.2026 10:27 Ответить
Знову Оман? Відомі для Голобородько місця і великий бізнес там його оточення. Про себе він подбає.
показать весь комментарий
10.04.2026 10:28 Ответить
Ну, до якої "безпеки" привели оманські домовленості, ми усі зара відчуваємо власною шкірою.
показать весь комментарий
10.04.2026 10:31 Ответить
після "оманської зради" "зе" стане "інвестнянькою" в підприємства ,які будуть виготовляти якісь "запчастини до дронів,або що інше ,котрі будуть продаватися в Україні в три дорога , українців будуть оббирати ще раз .Уєров вже прорішав "захист оманських інвестицій "зезедента" .
показать весь комментарий
10.04.2026 10:33 Ответить
Щось нашого Кращебвтіка так і тягне в той Оман. Закопав на пляжу по п'яні десь тисячу доларів?
показать весь комментарий
10.04.2026 10:46 Ответить
Що воно несе ?краще вже помовч подумають що розумніший.
показать весь комментарий
10.04.2026 10:54 Ответить
 
 