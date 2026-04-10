Украина ведет переговоры по вопросам безопасности с Оманом, Кувейтом и Бахрейном, - Зеленский

Украина расширяет оборонное партнерство на Ближнем Востоке; в частности, в настоящее время ведутся переговоры по вопросам безопасности с Оманом, Кувейтом и Бахрейном.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, об этом во время общения с журналистами рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Отмечается, что ранее соглашения о сотрудничестве в оборонной сфере были заключены с Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Катаром.

Зеленский сообщил, что украинские компании будут взаимодействовать с военными для усиления защиты отдельных объектов инфраструктуры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинские военные эксперты уничтожали иранские дроны на Ближнем Востоке, - Зеленский

По его словам, такое сотрудничество предусматривает предоставление экспертизы и технологической поддержки, что станет дополнительным вкладом в общую устойчивость государства в условиях войны.

"Где-то речь идет о перехватчиках для защиты нашей энергетики, где-то есть финансовые договоренности. Все это укрепит нашу энергетическую стабильность – у нас есть договоренности на год. Также нефть и дизель для Украины. Где-то получаем нефть, которая поступит на соответствующие заводы в Европе для переработки. А где-то мы говорим о готовом продукте – о дизеле. То есть фактически мы помогаем усилить их безопасность в обмен на вклад в устойчивость нашей страны, и это значительно больше, чем просто получить деньги", – отметил украинский лидер.

О механизме международных соглашений

Зеленский пояснил, что при наличии признаков реального сотрудничества с тем или иным государством он проводит встречи с лидерами стран, во время которых согласовываются сроки действия договоренностей и финансовые параметры. После этого запускается соответствующая работа в сфере безопасности и экономики.

По словам президента, такая модель позволяет минимизировать риски и обеспечить долгосрочную стабильность партнерств. Он подчеркнул, что взаимодействие происходит прежде всего на уровне "государство с государством", что формирует более системный подход к международному сотрудничеству.

"Далее, с результатами своей работы, мы предложим: вот наши наработки, давайте договоримся о сотрудничестве в таких направлениях и таких масштабах. Например, определенная страна сотрудничает с нами в сфере безопасности на миллиард в год. Они хотят первое, второе, третье. Их больше интересует защита моря или же энергетики. Это разные подходы. Мы говорим: смотрите, здесь нужен системный подход, вам нужны три рубежа защиты. Вот эти угрозы вы закрываете своими средствами: антибаллистикой – "патриотами" и т. п., другие угрозы мы закрываем своими средствами, и все это интегрируем в одну систему", – добавил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тяжело заработанные уроки Украины на поле боя спасают жизни за ее пределами, – Рютте