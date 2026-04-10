Україна веде безпекові переговори з Оманом, Кувейтом і Бахрейном, - Зеленський

Україна розширює оборонне партнерство на Близькому Сході, зокрема, наразі тривають безпекові перемовини з Оманом, Кувейтом та Бахрейном.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це під час спілкування із журналістами розповів президент України Володимир Зеленський.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зазначається, що раніше угоди щодо співробітництва в оборонній сфері уклали з Саудівською Аравію, Об'єднаними Арабськими Еміратами й Катаром.

Зеленський повідомив, що українські компанії будуть взаємодіяти з військовими для посилення захисту окремих об’єктів інфраструктури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські військові експерти знищували іранські дрони на Близькому Сході, - Зеленський

За його словами, така співпраця передбачає надання експертизи та технологічної підтримки, що стане додатковим внеском у загальну стійкість держави в умовах війни.

"Десь ідеться про перехоплювачі для захисту нашої енергетики, десь є фінансові домовленості. Все це посилить нашу енергетичну стабільність – маємо домовленості на рік. Також нафта й дизель для України. Десь отримуємо нафту, яка прийде на відповідні заводи у Європі для переробки. А десь ми говоримо про готовий продукт – про дизель. Тобто фактично ми допомагаємо посилити їхню безпеку в обмін на внесок у стійкість нашої країни, і це значно більше, ніж просто отримати гроші", – зазначив український лідер.

Про механізм міжнародних угод

Зеленський пояснив, що у разі наявності ознак реальної співпраці з тією чи іншою державою він проводить зустрічі з лідерами країн, під час яких узгоджуються терміни дії домовленостей та фінансові параметри. Після цього запускається відповідна безпекова та економічна робота.

За словами президента, така модель дозволяє мінімізувати ризики та забезпечити довгострокову стабільність партнерств. Він наголосив, що взаємодія відбувається насамперед на рівні "держава з державою", що формує більш системний підхід до міжнародної співпраці.

"Далі з результатами своєї роботи запропонуємо – ось наші напрацювання, давайте домовимося про співробітництво в таких напрямах і таких масштабах. Наприклад, певна країна співпрацює з нами у сфері безпеки на мільярд у рік. Вони хочуть перше, друге, третє. Їх цікавить більше захист моря або ж енергетики. Це різні підходи. Ми кажемо: дивіться, тут потрібен системний підхід, вам треба три рубежі захисту. Ось ці загрози ви закриваєте своїми засобами: антибалістикою – "петріотами" тощо, інші загрози ми закриваємо своїми засобами, і це все інтегруємо в одну систему", – додав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Важко зароблені уроки України на полі бою рятують життя за її кордонами, - Рютте