Зеленський розповів про інтерес в Азії щодо безпекових можливостей України: Вже є перші домовленості

Президент Володимир Зеленський очікує на доповідь секретаря Ради національної безпеки та оборони Рустема Умєрова по домовленостях на Близькому Сході щодо експорту безпекових можливостей України.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

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Домовленості з країнами Близького Сходу

За його словами, в понеділок Умєров має доповісти "по всіх домовленостях на Близькому Сході, у Затоці та в інших країнах поруч із цим регіоном щодо експорту безпекових можливостей України".

"Фактично всі партнери однаково сприймають це успіхом України і кажуть про це – що Україна реально додає безпеки. Є інтерес в Азії щодо цього, і вже є перші домовленості в роботі. Це точно посилює і Україну також. Зараз Рустем Умєров вже в Україні – погоджуємо драфти угод", - розповів президент.

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Що передувало

Нагадаємо, що 10 квітня президент Зеленський повідомляв, що направлені на Близький Схід фахівці з РЕБ і дронів-перехоплювачів збивали іранські безпілотники.

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