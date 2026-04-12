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Новини Мирні перемовини
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Україна готує активну роботу з європейськими партнерами та перебуває на постійному зв’язку з США,- Зеленський

Зеленський анонсував активізацію роботи з партнерами

Україна перебуває на постійному зв’язку з американською стороною та готує на найближчі тижні активну роботу з європейськими партнерами.

Про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Робота над подальшим рухом в перемовинах 

"Окремо працюємо і з партнерами, щоб далі рухатись у перемовинах та в гарантуванні безпеки. Україна на звʼязку з американською стороною, на постійному зв’язку, на різних рівнях. Ми готуємо дуже активну роботу на найближчі тижні і з нашими європейськими партнерами", - сказав глава держави.

  • Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський очікує на доповідь секретаря Ради національної безпеки та оборони Рустема Умєрова по домовленостях на Близькому Сході щодо експорту безпекових можливостей України.

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Автор: 

Європа (2558) Зеленський Володимир (28388) перемовини (3861) США (26954)
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Топ коментарі
+14
Співчуваю модератору. Він уже хвилин 15 намагається зберегти хоч один коментар, де Зепідора не відправляють у потрібному напрямку
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12.04.2026 01:20 Відповісти
+7
Приберіть це балакаюче зелене лайно хоч з Цензора. Неможливо ні дивитись ні слухати, ні читати про цього брехливого, смердючого олігофрена
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12.04.2026 07:47 Відповісти
+3
Мене інтереси "партнерів" не цікавлять, як і активізація з ними. Парить мозок пустою імітацією роботи, вирішити нічого не здатен!
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12.04.2026 07:53 Відповісти

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