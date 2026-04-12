Україна готує активну роботу з європейськими партнерами та перебуває на постійному зв’язку з США,- Зеленський

Україна перебуває на постійному зв’язку з американською стороною та готує на найближчі тижні активну роботу з європейськими партнерами.

Про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Робота над подальшим рухом в перемовинах

"Окремо працюємо і з партнерами, щоб далі рухатись у перемовинах та в гарантуванні безпеки. Україна на звʼязку з американською стороною, на постійному зв’язку, на різних рівнях. Ми готуємо дуже активну роботу на найближчі тижні і з нашими європейськими партнерами", - сказав глава держави.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський очікує на доповідь секретаря Ради національної безпеки та оборони Рустема Умєрова по домовленостях на Близькому Сході щодо експорту безпекових можливостей України.

Читайте також: Зеленський про переговори: У США є своєрідний внутрішньополітичний дедлайн - орієнтовно серпень