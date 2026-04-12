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Україна готує активну роботу з європейськими партнерами та перебуває на постійному зв’язку з США,- Зеленський
Україна перебуває на постійному зв’язку з американською стороною та готує на найближчі тижні активну роботу з європейськими партнерами.
Про це у вечірньому зверненні повідомив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Робота над подальшим рухом в перемовинах
"Окремо працюємо і з партнерами, щоб далі рухатись у перемовинах та в гарантуванні безпеки. Україна на звʼязку з американською стороною, на постійному зв’язку, на різних рівнях. Ми готуємо дуже активну роботу на найближчі тижні і з нашими європейськими партнерами", - сказав глава держави.
- Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський очікує на доповідь секретаря Ради національної безпеки та оборони Рустема Умєрова по домовленостях на Близькому Сході щодо експорту безпекових можливостей України.
Топ коментарі
+14 Алексей Бабак #524647
показати весь коментар12.04.2026 01:20 Відповісти Посилання
+7 Юрій Заданюк
показати весь коментар12.04.2026 07:47 Відповісти Посилання
+3 Toyvo Sivergs #552969
показати весь коментар12.04.2026 07:53 Відповісти Посилання
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