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Новини Мирні перемовини
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Кушнер та Віткофф планують приїхати до України, - Зеленський

Зеленський про переговори з Віткоффом і Кушнером

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що представники США Джаред Кушнер та Стів Віткофф планують відвідати Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив під час виступу у Норвегії.

За словами президента, українська сторона очікує на їхній візит, однак конкретні дати поки що не узгоджені.

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Очікування візиту та подальший діалог

Зеленський зазначив, що американські представники підтвердили намір приїхати до України найближчим часом.

"Вони підтвердили, що приїдуть. Ми чекаємо на них у будь-який день, коли вони будуть готові", — наголосив він.

Водночас президент уточнив, що наразі увага США значною мірою зосереджена на подіях на Близькому Сході. Попри це, Україна розраховує на продовження активного діалогу з американською стороною, а також із європейськими партнерами та у тристоронньому форматі з Росією.

Також читайте: Україна готує активну роботу з європейськими партнерами та перебуває на постійному зв’язку з США,- Зеленський

Європа має бути залученою до перемовин

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Європа має бути залученою до формування будь-яких домовленостей щодо припинення війни РФ проти України.

За словами Мерца, Німеччина як "найбільший донор України" має брати участь у цьому процесі.

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Що передувало?

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Автор: 

Зеленський Володимир (28420) Кушнер Джаред (77) перемовини (3862) Віткофф Стів (322)
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Топ коментарі
+13
Чергове шоу довбограїв подивитися?
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14.04.2026 22:15 Відповісти
+9
З тих двох туристів нема ніякого сенсу. Трампу наша країна поперек горла стоїть. Тут йому ніякого навару немає, в отже і сенсу впрягатися за нас теж нема. Інша справа - друг володя.
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14.04.2026 22:16 Відповісти
+7
Сьомий рік блюваточки хоцця і не проходить ніяк ...
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14.04.2026 22:16 Відповісти

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