Кушнер та Віткофф планують приїхати до України, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що представники США Джаред Кушнер та Стів Віткофф планують відвідати Україну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив під час виступу у Норвегії.

За словами президента, українська сторона очікує на їхній візит, однак конкретні дати поки що не узгоджені.

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Очікування візиту та подальший діалог

Зеленський зазначив, що американські представники підтвердили намір приїхати до України найближчим часом.

"Вони підтвердили, що приїдуть. Ми чекаємо на них у будь-який день, коли вони будуть готові", — наголосив він.

Водночас президент уточнив, що наразі увага США значною мірою зосереджена на подіях на Близькому Сході. Попри це, Україна розраховує на продовження активного діалогу з американською стороною, а також із європейськими партнерами та у тристоронньому форматі з Росією.

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Європа має бути залученою до перемовин

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Європа має бути залученою до формування будь-яких домовленостей щодо припинення війни РФ проти України.

За словами Мерца, Німеччина як "найбільший донор України" має брати участь у цьому процесі.

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Що передувало?

Раніше в МЗС України заявили, що тристоронні перемовини зараз на паузі, але команди між собою спілкуються щодня.

Згодом у Кремлі також заявили про паузу в переговорах.

Президент України Володимир Зеленський запропонував американській делегації провести переговори у Київ у форматі технічних груп як альтернативу тристоронній зустрічі.

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