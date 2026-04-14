Кушнер та Віткофф планують приїхати до України, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що представники США Джаред Кушнер та Стів Віткофф планують відвідати Україну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив під час виступу у Норвегії.
За словами президента, українська сторона очікує на їхній візит, однак конкретні дати поки що не узгоджені.
Очікування візиту та подальший діалог
Зеленський зазначив, що американські представники підтвердили намір приїхати до України найближчим часом.
"Вони підтвердили, що приїдуть. Ми чекаємо на них у будь-який день, коли вони будуть готові", — наголосив він.
Водночас президент уточнив, що наразі увага США значною мірою зосереджена на подіях на Близькому Сході. Попри це, Україна розраховує на продовження активного діалогу з американською стороною, а також із європейськими партнерами та у тристоронньому форматі з Росією.
Європа має бути залученою до перемовин
Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Європа має бути залученою до формування будь-яких домовленостей щодо припинення війни РФ проти України.
За словами Мерца, Німеччина як "найбільший донор України" має брати участь у цьому процесі.
Що передувало?
- Раніше в МЗС України заявили, що тристоронні перемовини зараз на паузі, але команди між собою спілкуються щодня.
- Згодом у Кремлі також заявили про паузу в переговорах.
- Президент України Володимир Зеленський запропонував американській делегації провести переговори у Київ у форматі технічних груп як альтернативу тристоронній зустрічі.
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