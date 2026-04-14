Я не боюсь спорить с Зеленским, - Буданов

Глава Офиса президента и бывший руководитель ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что не боится не соглашаться с президентом Зеленским и отстаивать свою точку зрения.

Об этом он заявил изданию Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

"Я генерал, Герой Украины. Если я в чем-то уверен, я могу поспорить с кем угодно", - сказал он.

Буданов также опроверг предположение, что Зеленский предложил ему должность главы Офиса президента, поскольку боялся роста популярности руководителя ГУР.

"Что касается административного влияния - я больше не являюсь руководителем разведки, но сейчас я занимаюсь организацией работы всех. Так вы действительно считаете, что я стал слабее?" - ответил он.

