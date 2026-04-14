Прогнозы Буданова относительно войны, которые не сбылись. ВИДЕО

С начала полномасштабного вторжения РФ тогдашний глава ГУР МО, а ныне руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов делал ряд заявлений в интервью о ходе войны и давал прогнозы, которые не сбылись.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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В марте 2022 года, находясь на посту главы ГУР МО, Буданов заявлял, что российские войска истощены.

В апреле 2022 года Буданов, комментируя оборону Мариуполя от рашистов, заявил, что "Мариуполь будет деблокирован и освобожден".

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В интервью Sky News в мае 2022 года Буданов говорил, что диктатор Путин серьезно болен раком и в РФ уже происходит переворот с целью свержения Путина.

Относительно событий на фронте в интервью тому же изданию Буданов отмечал, что "перелом наступит во второй половине августа, а большинство активных боевых действий будет завершено до конца этого года (2022. - ред.)".

В интервью УП в мае 2022 года Буданов говорил, что до конца 2022 года ВСУ должны как минимум войти на территорию оккупированного Крыма.

Описывая завершение войны, он отмечал, что всего есть два варианта: "Первый - разделение России на три и более частей. И второй — относительное сохранение территориальной целостности РФ при смене руководства страны".

В июне 2022 года Буданов говорил, что не стоит ждать, что у РФ иссякнут резервы, поэтому Украина отвоюет территорию в результате контрнаступления.

В сентябре 2022 года тогдашний глава ГУР говорил, что в начале 2023 года война с Россией утихнет, а после зимы начнется завершение конфликта с выходом на первом этапе на административные границы Украины 1991 года. Также он отмечал, что украинские войска могут войти в оккупированный Россией Крым уже в конце весны 2023 года.

В октябре 2022 года Буданов заявил, что война должна закончиться до лета 2023 года.

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В декабре 2022 года Буданов говорил, что "поражение России - это уже решенный вопрос".

В начале января 2023 года глава ГУР рассказал, что 2023 год станет годом победы Украины в войне с российскими оккупантами.

В конце января 2023 года Буданов заявил, что Украине следует делать все, чтобы к лету Крым был освобожден.

В феврале 2023 года Буданов не исключал, что выход ВСУ на границы 1991 года может не означать окончания войны, и тогда Украине придется постоянно обороняться.

Также тогда Буданов говорил, что у Украины есть все шансы на окончание войны, начатой РФ во главе с диктатором Путиным, с возвращением всех наших границ по состоянию на 1991 год летом этого года.

В феврале 2023 года Буданов также говорил, что следующие три месяца войны на фронте будут очень активными и определят дальнейший ход событий.

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В марте 2023 года он также заявлял, что экономика РФ не сможет обеспечивать ведение агрессивной войны в Украине уже через три месяца.

В апреле того же года он отметил, что РФ ожидают "сейсмические изменения", которые сыграют роль в прекращении войны в пользу Украины.

В то же время в апреле 2024 года Буданов не исключал украинского контрнаступления в течение того года.

В конце 2024 года глава ГУР предположил, что "в 2025 году мы увидим очень много хороших событий, которые в конечном итоге принесут нам всем то, чего мы так ждем".

В январе 2025 года, по данным СМИ, СБУ возбудила производство по факту утечки слов главы ГУР МО Кирилла Буданова на закрытом заседании Верховной Рады. СМИ писали, что тогда он якобы заявлял, что существование Украины может оказаться под угрозой без переговоров о завершении войны.

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