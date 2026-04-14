Прогнози Буданова щодо війни, які не збулись. ВIДЕО

Від початку повномасштабного вторгнення РФ тодішній глава ГУР МО, а наразі керівник Офісу Президента, Кирило Буданов робив низку заяв в інтерв'ю щодо ходу війни та робив прогнози, що не збулися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці

У березні 2022 року, перебуваючи на посаді очільника ГУР МО, Буданов заявляв, що російські війська виснажені.

У квітні 2022 року Буданов, коментуючи оборону Маріуполя від рашистів, заявив, що "Маріуполь буде деблокований і звільнений".

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В інтерв'ю Sky News у травні 2022 року Буданов казав, що диктатор Путін серйозно хворий на рак і в РФ вже відбувається переворот з метою повалення Путіна.

Щодо подій на фронті в інтерв'ю тому ж виданню Буданов зазначав, що "перелом буде у другій половині серпня, а більшість активних бойових дій буде завершено до кінця цього року (2022. - ред.)".

В інтерв'ю УП у травня 2022 року Буданов казав, що до кінця 2022 року ЗСУ мають щонайменше увійти на територію окупованого Криму.

Описуючи завершення війни він зазначав, що усього є два варіанти: "Перший — розділення Росії на три і більше частини. І другий — відносне збереження територіальної цілісності РФ при зміні керівництва країни".

У червні 2022 року Буданов казав, що не варто чекати на те, що в РФ вичерпаються резерви, тому Україна відвоює територію внаслідок контрнаступу.

У вересні 2022 року тодішній очільник ГУР казав, що на початку 2023 року війна з Росією стихне, а після зими почнеться завершення конфлікту з виходом на першому етапі на адміністративні кордони України 1991 року. Також він зазначав, що українські війська можуть зайти в окупований Росією Крим уже наприкінці весни 2023 року.

У жовтні 2022 року Буданов заявив, що війна повинна закінчитися до літа 2023 року.

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У грудні 2022 року Буданов казав, що "програш Росії - це уже вирішене питання".

На початку січня 2023 року очільник ГУР розповів, що 2023 рік стане роком перемоги України у війні з російськими окупантами.

Наприкінці січні 2023 року Буданов заявив, що Україні варто робити все, щоб до літа Крим було визволено.

У лютому 2023 року Буданов не виключав, що вихід ЗСУ на кордони 1991 року може не означати закінчення війни, і тоді Україні доведеться постійно оборонятися.

Також, тоді Буданов казав, що в України є всі шанси для закінчення війни, розпочатої РФ на чолі з диктатором Путіним, з поверненням усіх наших кордонів станом на 1991 рік влітку цього року.

У лютому 2023 року Буданов також казав, що наступні три місяці війни на фронті будуть дуже активними і вирішать подальший перебіг подій.

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У березні 2023 року він також заявляв, що економіка РФ не здатна буде забезпечувати ведення агресивної війни в Україні уже через три місяці.

У квітні того ж року він зазначив, що РФ очікують "сейсмічні зміни", які зіграють роль у припиненні війни на користь України.

Водночас у квітні 2024 року Буданов не виключав українського контрнаступу протягом того року.

Наприкінці 2024 року очільник ГУР припустив, що "у 2025 побачимо дуже багато гарних подій, які зрештою принесуть нам всім те, чого ми так чекаємо".

У січні 2025 року, за даними ЗМІ, СБУ розпочала провадження за фактом витоку слів очільника ГУР МО Кирила Буданова на закритому засіданні Верховної ради. Медіа писали, що тоді він нібито заявляв, що існування України може бути під загрозою без перемовин про завершення війни.

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