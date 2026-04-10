У Росії розуміють, що війна має закінчитися, тому й ведуть переговори, - Буданов

Глава Офісу Президента Кирило Буданов каже, що бачить прогрес у напрямку можливої мирної угоди з Кремлем.

Про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Хоча переговори щодо припинення війни публічно не дали майже жодних результатів, Буданов висловив оптимізм щодо того, що переговори рухаються до врегулювання.

На його думку, Росія також хоче зупинити війну.

Читайте: Кушнер і Віткофф можуть приїхати в Україну після Великодня, - Буданов

"Вони всі розуміють, що війна має закінчитися. Ось чому вони ведуть переговори. Я не думаю, що це займе багато часу", - зазначив Буданов.

За словами глави ОП, обидві сторони досі дотримувалися "максималістських" позицій у переговорах, що відбуваються за посередництва США, але вважає, що вони наблизяться одна до одної у пошуках компромісу.

Голова переговорної делегації України вважає, що Росія має чіткий стимул досягти угоди.

Читайте також: Удари по нафтових терміналах РФ підсилюють позицію України на переговорах, - Буданов

"На відміну від нас, вони витрачають власні кошти. Це величезні суми - вже у трильйонах", - пояснив він.

Однак він відмовився сказати, як виглядатиме можливий компроміс щодо території, що є найскладнішим питанням на переговорах, зауважує видання.

"Остаточного рішення ще не ухвалено. Але, в принципі, зараз усі чітко розуміють межі того, що є прийнятним. Це величезний прогрес", - додав глава ОП.

Буданов стверджує, що ключовим досягненням мирних переговорів було збереження участі адміністрації президента США Дональда Трампа як посередника. Він сказав, що Україна очікує, що головні посланці Білого дому на переговорах, Стів Віткофф та Джаред Кушнер, очолять американську делегацію, яка навідається до Києва, можливо, наступного тижня, що стане їхнім першим візитом до країни з початку війни.

Також читайте: Буданов запевнив, що влада дотримується нейтральної позиції щодо церков, а питання бронювання духовенства буде вирішене

Росії не бракує солдатів

Він також визнав, що РФ не відчуває браку військових та за потреби може мобілізувати близько 23,5 млн осіб, що перевищує можливості України.

"Це оцінка з часів, коли я був керівником військової розвідки, заснована на звіті, підготовленому наприкінці 2025 року щодо мобілізаційного потенціалу Росії для Путіна. Я читав його в оригіналі. Ні, проблем немає - і не буде їх у найближчі роки", - прокоментував Буданов.

На запитання, що станеться, якщо переговори з Росією не приведуть до угоди, яка покладе край війні, глава ОП сказав:

"Ви думаєте, що існує якась чарівна паличка? Є лише два варіанти - війна або мир. Не просто продовження війни, а продовження переговорів. Якщо вони на це погодяться - бо можуть і не погодитися".

Читайте: Удари по нафтових терміналах РФ підсилюють позицію України на переговорах, - Буданов