РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13806 посетителей онлайн
Новости переговоры с РФ
1 732 23

В России понимают, что война должна закончиться, поэтому и ведут переговоры, - Буданов

Буданов сделал заявление о прогрессе в переговорах

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявляет, что видит прогресс в направлении возможного мирного соглашения с Кремлем.

Об этом он заявил в интервью Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Хотя переговоры о прекращении войны публично не дали практически никаких результатов, Буданов выразил оптимизм относительно того, что переговоры движутся к урегулированию.

По его мнению, Россия также хочет остановить войну.

"Они все понимают, что война должна закончиться. Вот почему они ведут переговоры. Я не думаю, что это займет много времени", - отметил Буданов.

По словам главы ОП, обе стороны до сих пор придерживались "максималистских" позиций в переговорах, проходящих при посредничестве США, но он считает, что они сблизятся в поисках компромисса.

Глава переговорной делегации Украины считает, что у России есть четкий стимул достичь соглашения.

"В отличие от нас, они тратят собственные средства. Это огромные суммы - уже в триллионах", - пояснил он.

Однако он отказался сказать, как будет выглядеть возможный компромисс по территории, что является самым сложным вопросом на переговорах, отмечает издание.

"Окончательное решение еще не принято. Но, в принципе, сейчас все четко понимают границы того, что является приемлемым. Это огромный прогресс", - добавил глава ОП.

Буданов утверждает, что ключевым достижением мирных переговоров стало сохранение участия администрации президента США Дональда Трампа в качестве посредника. Он сказал, что Украина ожидает, что главные представители Белого дома на переговорах, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, возглавят американскую делегацию, которая посетит Киев, возможно, на следующей неделе, что станет их первым визитом в страну с начала войны.

России не хватает солдат

Он также признал, что РФ не испытывает нехватки военных и при необходимости может мобилизовать около 23,5 млн человек, что превышает возможности Украины.

"Это оценка со времен, когда я был руководителем военной разведки, основанная на отчете, подготовленном в конце 2025 года о мобилизационном потенциале России для Путина. Я читал его в оригинале. Нет, проблем нет - и не будет их в ближайшие годы", - прокомментировал Буданов.

На вопрос, что произойдет, если переговоры с Россией не приведут к соглашению, которое положит конец войне, глава ОП сказал: 

"Вы думаете, что существует какая-то волшебная палочка? Есть только два варианта - война или мир. Не просто продолжение войны, а продолжение переговоров. Если они на это согласятся - потому что могут и не согласиться".

Автор: 

Буданов Кирилл (564) путин владимир (32378) россия (97121)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
бАданга! Кава в Криму буде? Чи тільки ... чай?
показать весь комментарий
10.04.2026 14:26 Ответить
Тільки чай, і не в Криму.
показать весь комментарий
10.04.2026 14:28 Ответить
Але на яких умовах і межах України,ось у чому ?
показать весь комментарий
10.04.2026 14:26 Ответить
Ну яким був твій внесок, то й на відповідних умовах і кордонах...
показать весь комментарий
10.04.2026 14:34 Ответить
Ялтинський кавоман уполномочєн заявіть...
показать весь комментарий
10.04.2026 14:29 Ответить
Це не "переговори"... Це називається, "зековською" мовою - "тянуть волыну", "волынить"... Тому що "крельовським" залишається лише "відтягувать невмолимий кінець"...
показать весь комментарий
10.04.2026 14:33 Ответить
рашистська агентура нав'язує українському народу думку про те, що У Росії розуміють, що війна має закінчитися, тому й ведуть переговори, але дальше агентура висвітлює результати цих переговорів,які вказують , що рашисту переговори із "зеленими зрадниками в Україні " і його американськими холуями потрібні для ще більшої окупації України.її руйнації.та геноциду українців((("Остаточного рішення ще не ухвалено. Але, в принципі, зараз усі чітко розуміють межі того, що є прийнятним. Це величезний прогрес", -
показать весь комментарий
10.04.2026 14:35 Ответить
Буданов дуже хоче закінчити війну угодою, щоб спробувати впригнути в президентське крісло після повоєнних виборів. Якщо не вийде, то полетить на якісь острови з купою нажитого майна. Я не бачу проукраїнської позиції,, а лише капітулянтський настрій, який орки дуже добре читають з вуст наших переговірників. А слабкого орки не жаліють, а добивають. Поки армія не почне переламувати ситуацію, ніякого миру не буде. Проблема в тому, що коли такі діячі з З-команди будуть вже далеко за межами України, народ через пару років отримає знову ще страшнішу війну на винищення, але втікати тоді вже буде нікуди. А цим героям аби пошвидше закінчити і змитися звідси
показать весь комментарий
10.04.2026 14:43 Ответить
Перепрошую, а хто такий буданов у якості Президента України?
Чому не хламідія чи стефанчук? Он ще закацапщене х#йло на прізвище мітя разумков рветься до булави гетьманської. А шо таке? Радним спікером же ж був!
показать весь комментарий
10.04.2026 14:57 Ответить
Ну Буданову буде не легко в боротьбі за президентське крісло (якщо все станеться так, як ви кажете). У нього дуже сильні конкуренти: Усик, Залужний, ну і Зеленського теж не треба списувати, у нього досі є багато прихильників, особливо закордоном
показать весь комментарий
10.04.2026 15:34 Ответить
Росія веде перемовини тому що тягне час бо чудово розуміє що Україна ледь тримається і час грає проти України. Цього не розуміє Буданов? Які розумні люди керують державою, мабуть такі ж розумні які обрали блазня зі сцени під час війни.
показать весь комментарий
10.04.2026 14:44 Ответить
23 мільйони? Фігня, говоримо що втрати 1:12 і все знову окей.
показать весь комментарий
10.04.2026 14:45 Ответить
будьонов мало помалу перетворюється на афєрістовіча. Реально жодних "мирних" перемовин гебня не веде. Вони визнають єдиний "мир"--повна капітуляція України та знищення суверенітету.
показать весь комментарий
10.04.2026 14:46 Ответить
А може не тільки тому, "що війна має скінчитися"? Може наказати нашим спецслжбам встановити справжні причини та мету переговорів, які веде ворог?

А може не тільки тому, "що війна має скінчитися"? Може наказати нашим спецслжбам встановити справжні причини та мету переговорів, які веде ворог?
показать весь комментарий
10.04.2026 14:47 Ответить
Навіть Столітні війни закінчуються - тільки з яким результатом
показать весь комментарий
10.04.2026 14:53 Ответить
Ця війна вже більше 100 років...Радянська Росія розпочала відкриту збройну агресію проти УНР у грудні 1917 року. Після відхилення ультиматуму більшовиків (надісланого 17 грудня) червоногвардійські загони розпочали наступ, і вже 22 грудня 1917 р. увійшли до Харкова, розпочавши першу радянсько-українську війну, що супроводжувалася захопленням Києва у лютому 1918 р.
показать весь комментарий
10.04.2026 15:22 Ответить
У буданги якась біполярочка, то до кордонів 91 року то закінчує вже
показать весь комментарий
10.04.2026 15:01 Ответить
Він бачить. Знайшовся сліпий, який вважає себе «Зоркім Соколом»!
показать весь комментарий
10.04.2026 15:04 Ответить
Україну чекає надскладна зима: Буданов розповів про стан енергетики
- їм точно треба зупиняти війну ?
показать весь комментарий
10.04.2026 15:08 Ответить
"Хоча переговори щодо припинення війни публічно не дали майже жодних результатів, Буданов висловив оптимізм щодо того, що переговори рухаються до врегулювання."
"На його думку, росія також хоче зупинити війну" - з чого робить такий висновок наш мислитель?
Якщо він підзабув, то "переговори" йдуть ледь не з першого дня війни.
показать весь комментарий
10.04.2026 15:11 Ответить
Трохи не в тему, але, коли діючий генерал-лейтенант є главою адміністрації президента (чи по зеленому - офісу), то це вже військова хунта.
показать весь комментарий
10.04.2026 15:37 Ответить
 
 