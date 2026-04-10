В России понимают, что война должна закончиться, поэтому и ведут переговоры, - Буданов

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявляет, что видит прогресс в направлении возможного мирного соглашения с Кремлем.

Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Хотя переговоры о прекращении войны публично не дали практически никаких результатов, Буданов выразил оптимизм относительно того, что переговоры движутся к урегулированию.

По его мнению, Россия также хочет остановить войну.

"Они все понимают, что война должна закончиться. Вот почему они ведут переговоры. Я не думаю, что это займет много времени", - отметил Буданов.

По словам главы ОП, обе стороны до сих пор придерживались "максималистских" позиций в переговорах, проходящих при посредничестве США, но он считает, что они сблизятся в поисках компромисса.

Глава переговорной делегации Украины считает, что у России есть четкий стимул достичь соглашения.

"В отличие от нас, они тратят собственные средства. Это огромные суммы - уже в триллионах", - пояснил он.

Однако он отказался сказать, как будет выглядеть возможный компромисс по территории, что является самым сложным вопросом на переговорах, отмечает издание.

"Окончательное решение еще не принято. Но, в принципе, сейчас все четко понимают границы того, что является приемлемым. Это огромный прогресс", - добавил глава ОП.

Буданов утверждает, что ключевым достижением мирных переговоров стало сохранение участия администрации президента США Дональда Трампа в качестве посредника. Он сказал, что Украина ожидает, что главные представители Белого дома на переговорах, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, возглавят американскую делегацию, которая посетит Киев, возможно, на следующей неделе, что станет их первым визитом в страну с начала войны.

России не хватает солдат

Он также признал, что РФ не испытывает нехватки военных и при необходимости может мобилизовать около 23,5 млн человек, что превышает возможности Украины.

"Это оценка со времен, когда я был руководителем военной разведки, основанная на отчете, подготовленном в конце 2025 года о мобилизационном потенциале России для Путина. Я читал его в оригинале. Нет, проблем нет - и не будет их в ближайшие годы", - прокомментировал Буданов.

На вопрос, что произойдет, если переговоры с Россией не приведут к соглашению, которое положит конец войне, глава ОП сказал:

"Вы думаете, что существует какая-то волшебная палочка? Есть только два варианта - война или мир. Не просто продолжение войны, а продолжение переговоров. Если они на это согласятся - потому что могут и не согласиться".

