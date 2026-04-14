Я не боюсь сперечатися із Зеленським, - Буданов

Керівник Офісу Президента та ексочільник ГУР МО Кирило Буданов сказав, що не боїться не погоджуватися із президентом Зеленським та відстоювати свою точку зору.

Про це він заявив виданню Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Я генерал, Герой України. Якщо я в чомусь впевнений, я можу посперечатися з будь-ким", - сказав він.

Буданов також заперечив припущення, що Зеленський запропонував йому посаду голови Офісу Президента, оскільки боявся зростання популярності керівника ГУР.

"Що стосується адміністративного впливу - я більше не є керівником розвідки, але зараз я займаюся організацією роботи всіх. Тож чи справді ви вважаєте, що я став слабкішим?" - відповів він.

Дивіться: Прогнози Буданова щодо війни, які не збулись. ВIДЕО