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Новини Призначення Буданова головою ОП
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Я не боюсь сперечатися із Зеленським, - Буданов

Буданов не боїться сперечатись із Зеленським: подробиці

Керівник Офісу Президента та ексочільник ГУР МО Кирило Буданов сказав, що не боїться не погоджуватися із президентом Зеленським та відстоювати свою точку зору.

Про це він заявив виданню Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Я генерал, Герой України. Якщо я в чомусь впевнений, я можу посперечатися з будь-ким", - сказав він.

Буданов також заперечив припущення, що Зеленський запропонував йому посаду голови Офісу Президента, оскільки боявся зростання популярності керівника ГУР.

"Що стосується адміністративного впливу - я більше не є керівником розвідки, але зараз я займаюся організацією роботи всіх. Тож чи справді ви вважаєте, що я став слабкішим?" - відповів він.

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Автор: 

Буданов Кирило (648) Зеленський Володимир (28420) Офіс Президента (2106)
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Топ коментарі
+38
він гірше ніж ніхто !

гівнюк, який поклав еліту спецназу у флаговтиках в авантюрах від Змеїного доТарханкуту, ЗАЕС та Покровська

.
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14.04.2026 15:16 Відповісти
+26
Буданов звичайний злочинець і держзрадник, як і зеленський. Вагнергейт, приховування інформації про повномасштабне вторгнення, рекет і багато ще чого..
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14.04.2026 15:52 Відповісти
+25
Мощный Зеленский и не боящийся Буданов. Тандем, ведущий в будущее, вряд ли светлое...
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14.04.2026 15:12 Відповісти

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