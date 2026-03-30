Частные группы ПВО уже защищают небо Украины и сбивают вражеские дроны, - Федоров. ВИДЕО
Запущенный правительством экспериментальный проект по привлечению частного сектора к системе противовоздушной обороны уже реализуется и дает первые результаты.
Об этом сообщил в Telegram-канале министр обороны Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Подготовлена собственная группа ПВО
По его словам, одна из компаний-участников проекта уже подготовила собственную группу ПВО. На сегодняшний день уже сбито несколько вражеских беспилотников в Харьковской области, в частности Shahed и Zala.
Параллельно продолжается формирование новых групп ПВО еще на 13 предприятиях, которые получили в Министерстве обороны статус уполномоченного субъекта хозяйствования.
"На данный момент все группы находятся на разных этапах подготовки: некоторые уже выполняют боевые задачи, другие проходят обучение, остальные завершают подготовку и в ближайшее время укрепят противовоздушную оборону страны.
Частная ПВО интегрирована в единую систему управления Воздушных сил ВСУ и уже работает в ней — защищает объекты и участвует в перехвате Shahed. Это системное решение, которое позволяет быстро масштабировать возможности ПВО без дополнительной нагрузки на фронтовые подразделения", — отметил Федоров.
Государство, военные и бизнес работают как единая система
Также он подчеркнул, что создана модель, в которой государство, военные и бизнес работают как единая система.
"Открываем рынок ПВО, создаем конкуренцию: бизнес и компании могут развивать частные ПВО и защищать собственную инфраструктуру. Частные группы получают вооружение, действуют под координацией Воздушных сил и становятся частью общей архитектуры защиты неба. Результат — больше защищенных объектов, больше сбитых целей, более быстрое реагирование на атаки.
Наша цель — построить многоуровневую систему ПВО, которая обеспечит максимальное покрытие и эффективное перехват воздушных угроз. Защита неба — ключевой приоритет", — резюмирует министр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
що, означає: приватна ппо?
типу, я можу в гаражі зварити машинган і я вже афігенний приватний мисливець на все що летить над головою?
Кончене..
Знайшов, чим хизуватись..
Сьогодні ж не 1 квітня!!! кварталівці!!! Час переводили на годину, а не на дві доби..
Тільки спочатку озвучіть прайс - скільки будете платити за збитий дрон , а скільки за ракету ...
І з розбивкою по типах
В Україні, як відомо, є підприємства КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ, власником яких не є держава, тобто підприємства, де держава має у володінні лише частку, або такі, які цілком приватні.
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке дозволяє підприємствам критичної інфраструктури створювати власні групи протиповітряної оборони (ППО). Зміни до експериментального проєкту дозволяють купувати або отримувати озброєння для захисту об'єктів, а групи працюватимуть під керівництвом Повітряних Сил ЗСУ.
Таки підприємства отримали дозвіл за свій кошт, а не за державний, створювати та утримувати ППО для захисту підприємства (обʼєкту) від повітряних атак ворога.
ППО ПС ЗСУ, як відомо, фінансується за рахунок держбюджету, який поповнюють, сплачуючи податки та обовʼязкові платежі в тому числі і приватні підприємства. Тепер додатково, за власний рахунок приватних підприємств створюється обʼєктова ППО, додатково, а не за рахунок ресурсів ПС ЗСУ. Приватна обʼєктова ППО діє під командуванням Повітряних Сил ЗСУ, але утримується коштом приватних підприємств, а не держбюджету.
Що в цьому поганого, коли власники приватних підприємств інвестують власні кошти у додаткову ППО свого підприємства? Кому це заважає? Кожен знищений приватною ППО "шахед" - врятовані життя громадян та збереження критичної інфраструктури України.