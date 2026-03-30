Частные группы ПВО уже защищают небо Украины и сбивают вражеские дроны, - Федоров. ВИДЕО

Запущенный правительством экспериментальный проект по привлечению частного сектора к системе противовоздушной обороны уже реализуется и дает первые результаты.

Подготовлена собственная группа ПВО

По его словам, одна из компаний-участников проекта уже подготовила собственную группу ПВО. На сегодняшний день уже сбито несколько вражеских беспилотников в Харьковской области, в частности Shahed и Zala.

Параллельно продолжается формирование новых групп ПВО еще на 13 предприятиях, которые получили в Министерстве обороны статус уполномоченного субъекта хозяйствования.

Читайте также: Минобороны работает над созданием нового рубежа защиты для областей на западе Украины

"На данный момент все группы находятся на разных этапах подготовки: некоторые уже выполняют боевые задачи, другие проходят обучение, остальные завершают подготовку и в ближайшее время укрепят противовоздушную оборону страны.

Частная ПВО интегрирована в единую систему управления Воздушных сил ВСУ и уже работает в ней — защищает объекты и участвует в перехвате Shahed. Это системное решение, которое позволяет быстро масштабировать возможности ПВО без дополнительной нагрузки на фронтовые подразделения", — отметил Федоров.

Государство, военные и бизнес работают как единая система

Также он подчеркнул, что создана модель, в которой государство, военные и бизнес работают как единая система.

Читайте также: В составе ВВС ВСУ создали Командование сил непосредственного противовоздушного прикрытия для борьбы с "шахедами", - Сырский. ФОТОрепортаж

"Открываем рынок ПВО, создаем конкуренцию: бизнес и компании могут развивать частные ПВО и защищать собственную инфраструктуру. Частные группы получают вооружение, действуют под координацией Воздушных сил и становятся частью общей архитектуры защиты неба. Результат — больше защищенных объектов, больше сбитых целей, более быстрое реагирование на атаки.

Наша цель — построить многоуровневую систему ПВО, которая обеспечит максимальное покрытие и эффективное перехват воздушных угроз. Защита неба — ключевой приоритет", — резюмирует министр.

Топ комментарии
питається нахрена платити в державі податки на зарплати таким гнидам як фьйодоров та інші
30.03.2026 13:19 Ответить
Навіщо тоді держава така якщо вона не спроможна нічого зробити крім як красти?
30.03.2026 13:21 Ответить
що, зелений дегенерат фьодоров меле?
що, означає: приватна ппо?
типу, я можу в гаражі зварити машинган і я вже афігенний приватний мисливець на все що летить над головою?
30.03.2026 13:23 Ответить
Ооооо нравітса махновщина не за горами, ТЦК, приватні збройні формування ППО, купа зброї по Україні. 🥴😸
30.03.2026 13:20 Ответить
Ага, а я на балконі встановлю турель й буду над Борисполем й Бортами дрони збивати)))

Кончене..
30.03.2026 13:24 Ответить
В новині ж написано - зброя і координація від держави, а забезпечення і утримання транспорту і людей - від приватних організацій. Це розвиток дебілістичної ідеї "кожна громада нехай сама утримує 100500 мобільних груп ППО".
30.03.2026 13:42 Ответить
Нє..дядьку, ти точно д@біл...

Знайшов, чим хизуватись..
30.03.2026 13:23 Ответить
А танки та літаки скоро приватними стануть??? Щось пробзділося у нашому князівстві. Так скоро і ЗСУ каломийський приватизує. Приватне ППО с крупнокаліберними кулеметами та ПЗРК «Стінг ер» та «Стріла» це вам шо приватне охоронне підприємство???
30.03.2026 13:23 Ответить
І Ахмєтка..а нам встановлять плату - як за комуналку..

Сьогодні ж не 1 квітня!!! кварталівці!!! Час переводили на годину, а не на дві доби..
30.03.2026 13:26 Ответить
схемки, тємки
30.03.2026 13:31 Ответить
Скоро кожний цирк буде мати своє ППО, там напевно і бронь дають і УБД.
30.03.2026 13:31 Ответить
Можна зареєструватися підприємцем та поставити власну ППО ?
Тільки спочатку озвучіть прайс - скільки будете платити за збитий дрон , а скільки за ракету ...
І з розбивкою по типах
30.03.2026 13:32 Ответить
Вам ще й зарплата потрібна?Зареєструєте приватну ппо,та будете туди набирати розрахунки не безкоштовно,адже бонусом буде йти-служба коло хати,бронь і убд.
30.03.2026 13:44 Ответить
Один колишній ректор, а нині почесний президент держуніверу уже з підозрою за паралельний приватний інститут. Так то в сфері культури, а тут оборонка. Чи думає хтось про наслідки?
30.03.2026 13:37 Ответить
Навіщо тоді в нашій совковій армії з роздутим штатом у підрозділах купа дармоїдів, які нічим не займаються в тилу. Будують командирам дачі, роблять ремонти, працюють у пов'язаних бізнесах?
30.03.2026 13:43 Ответить
Держава неефективна, тому ПВК загалом хороша ідея, але можуть бути нюанси. Наглядати за ними повинна все та ж гнила держава, тому навряд чи вийде щось хороше.. Чесних і порядних розженуть та посадять, а під виглядом ПВК легалізують олігархічні банди найманців.
30.03.2026 13:58 Ответить
а нахрена тогда вообще нужен федоров и гос помойка если снова все делают частники, помощь фронту - волонтеры. Зашита неба - частное пво(дурка). А госсброд сидит на потоках в носу ковыряется. Страна мечты (для идиотов и ворюг)
30.03.2026 14:01 Ответить
а потом имбецил гетьманцев вылазит и начинает рассказывать какие плохие граждане налоги платить не хотят. Да вас полудурки некомпетентные к стенке поставить весь сброд нужно было в 2022 и отдать управление страной во время войны тем, кто знает что делать
30.03.2026 14:06 Ответить
Спробуємо розібратися.
В Україні, як відомо, є підприємства КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ, власником яких не є держава, тобто підприємства, де держава має у володінні лише частку, або такі, які цілком приватні.
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке дозволяє підприємствам критичної інфраструктури створювати власні групи протиповітряної оборони (ППО). Зміни до експериментального проєкту дозволяють купувати або отримувати озброєння для захисту об'єктів, а групи працюватимуть під керівництвом Повітряних Сил ЗСУ.
Таки підприємства отримали дозвіл за свій кошт, а не за державний, створювати та утримувати ППО для захисту підприємства (обʼєкту) від повітряних атак ворога.
ППО ПС ЗСУ, як відомо, фінансується за рахунок держбюджету, який поповнюють, сплачуючи податки та обовʼязкові платежі в тому числі і приватні підприємства. Тепер додатково, за власний рахунок приватних підприємств створюється обʼєктова ППО, додатково, а не за рахунок ресурсів ПС ЗСУ. Приватна обʼєктова ППО діє під командуванням Повітряних Сил ЗСУ, але утримується коштом приватних підприємств, а не держбюджету.
Що в цьому поганого, коли власники приватних підприємств інвестують власні кошти у додаткову ППО свого підприємства? Кому це заважає? Кожен знищений приватною ППО "шахед" - врятовані життя громадян та збереження критичної інфраструктури України.
30.03.2026 14:12 Ответить
Трохи Конституції "заважає", але в цілому згоден.
30.03.2026 14:45 Ответить
Погано те, що вартість цього ППО буде закладене в тарифи, за які заплатять споживачі.
30.03.2026 14:47 Ответить
Агов, коментатори! Ворог визнав ефективність нового міністра оборони України, то може не варто так безпідставно жбурляти лайно у бік Федорова?
30.03.2026 14:13 Ответить
Тоді виходить ті українці які ідуть в тінь від податків абсолютно правильно роблять! Навіщо така держава? Якщо навіть це забезпечити не може
30.03.2026 14:40 Ответить
Все що створює влада,не для народа.Скільки вже створених всяких варт,і що?А воювати немає кому
30.03.2026 14:46 Ответить
 
 