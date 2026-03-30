Частные группы ПВО уже защищают небо Украины и сбивают вражеские дроны, - Федоров. ВИДЕО

Запущенный правительством экспериментальный проект по привлечению частного сектора к системе противовоздушной обороны уже реализуется и дает первые результаты.

Об этом сообщил в Telegram-канале министр обороны Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подготовлена собственная группа ПВО

По его словам, одна из компаний-участников проекта уже подготовила собственную группу ПВО. На сегодняшний день уже сбито несколько вражеских беспилотников в Харьковской области, в частности Shahed и Zala.

Параллельно продолжается формирование новых групп ПВО еще на 13 предприятиях, которые получили в Министерстве обороны статус уполномоченного субъекта хозяйствования.

Читайте также: Минобороны работает над созданием нового рубежа защиты для областей на западе Украины

"На данный момент все группы находятся на разных этапах подготовки: некоторые уже выполняют боевые задачи, другие проходят обучение, остальные завершают подготовку и в ближайшее время укрепят противовоздушную оборону страны.

Частная ПВО интегрирована в единую систему управления Воздушных сил ВСУ и уже работает в ней — защищает объекты и участвует в перехвате Shahed. Это системное решение, которое позволяет быстро масштабировать возможности ПВО без дополнительной нагрузки на фронтовые подразделения", — отметил Федоров.

Государство, военные и бизнес работают как единая система

Также он подчеркнул, что создана модель, в которой государство, военные и бизнес работают как единая система.

Читайте также: В составе ВВС ВСУ создали Командование сил непосредственного противовоздушного прикрытия для борьбы с "шахедами", - Сырский. ФОТОрепортаж

"Открываем рынок ПВО, создаем конкуренцию: бизнес и компании могут развивать частные ПВО и защищать собственную инфраструктуру. Частные группы получают вооружение, действуют под координацией Воздушных сил и становятся частью общей архитектуры защиты неба. Результат — больше защищенных объектов, больше сбитых целей, более быстрое реагирование на атаки.

Наша цель — построить многоуровневую систему ПВО, которая обеспечит максимальное покрытие и эффективное перехват воздушных угроз. Защита неба — ключевой приоритет", — резюмирует министр.