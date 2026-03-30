В составе ВВС ВСУ создали Командование сил непосредственного противовоздушного прикрытия для борьбы с "шахедами", - Сырский. ФОТОрепортаж

Главнокомандующий Александр Сырский рассказал, что в ВСУ разрабатывают новые эффективные способы противодействия вражеским ударным БПЛА.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Делаем выводы из последних массированных атак вражеских "шахедов". Противник меняет тактику — мы соответственно адаптируем свои действия и разрабатываем новые эффективные способы противодействия ударным БПЛА. Наращиваем количество экипажей дронов-перехватчиков, усиливаем подготовку военнослужащих. Эти и другие вопросы рассмотрели во время рабочего совещания по противодействию вражеским беспилотникам", — сообщил он.

Командование беспилотных систем ПВО переформировано

Для усиления защиты украинских городов, поселков и критически важных объектов внедряем также организационные изменения.

В марте Командование беспилотных систем ПВО преобразовано в Командование сил непосредственного противовоздушного прикрытия.

Командование действует в составе Воздушных Сил ВС Украины и отвечает за развитие и применение "малой ПВО", модернизацию техники и подготовку личного состава.

На сегодняшний день указанная структура приобретает оперативные возможности и осуществляет прием определенных сил и средств.

Работа дронов-перехватчиков

В марте количество боевых вылетов дронов-перехватчиков и показатели уничтоженных целей выросли почти на 55% по сравнению с февралем.

С начала весны наши БПЛА-перехватчики уже уничтожили более 2,3 тысячи воздушных целей противника.

Самую большую эффективность демонстрируют дроны украинского производства. Мы готовы делиться этим опытом и с международными партнерами.

В то же время нам необходимо дальнейшее наращивание количества БПЛА-перехватчиков, в частности с системами автоматического наведения. Враг не прекращает атаки — наоборот, увеличивает производство, модернизирует беспилотники и совершенствует их применение.

Работа по уничтожению вражеских дронов

С начала марта наши вертолеты уничтожили 379 вражеских ударных дронов. По целям также эффективно работают зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и отдельные зенитные пулеметные батальоны.

Заслушал доклад о реализации проекта антидроновой защиты ключевых административных центров в регионах.

Особое внимание уделяем внедрению искусственного интеллекта и повышению уровня автоматизации в применении систем ПВО — как для дронов-перехватчиков, так и для авиационных и наземных огневых средств.

"Впереди — новые сложные вызовы. Мы держим строй и готовимся к отражению следующих атак. Защищаем самое ценное — независимость Украины и жизни наших граждан. Спасибо каждому воину за ежедневную боевую службу. Слава Украине!", — отметил Сырский.

