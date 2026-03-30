Новости Модернизация украинской ПВО
521 7

В составе ВВС ВСУ создали Командование сил непосредственного противовоздушного прикрытия для борьбы с "шахедами", - Сырский. ФОТОрепортаж

Главнокомандующий Александр Сырский рассказал, что в ВСУ разрабатывают новые эффективные способы противодействия вражеским ударным БПЛА.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Делаем выводы из последних массированных атак вражеских "шахедов". Противник меняет тактику — мы соответственно адаптируем свои действия и разрабатываем новые эффективные способы противодействия ударным БПЛА. Наращиваем количество экипажей дронов-перехватчиков, усиливаем подготовку военнослужащих. Эти и другие вопросы рассмотрели во время рабочего совещания по противодействию вражеским беспилотникам", — сообщил он.

Командование беспилотных систем ПВО переформировано

Для усиления защиты украинских городов, поселков и критически важных объектов внедряем также организационные изменения.

  • В марте Командование беспилотных систем ПВО преобразовано в Командование сил непосредственного противовоздушного прикрытия.
  • Командование действует в составе Воздушных Сил ВС Украины и отвечает за развитие и применение "малой ПВО", модернизацию техники и подготовку личного состава.
  • На сегодняшний день указанная структура приобретает оперативные возможности и осуществляет прием определенных сил и средств.

Работа дронов-перехватчиков

В марте количество боевых вылетов дронов-перехватчиков и показатели уничтоженных целей выросли почти на 55% по сравнению с февралем.

С начала весны наши БПЛА-перехватчики уже уничтожили более 2,3 тысячи воздушных целей противника.

Самую большую эффективность демонстрируют дроны украинского производства. Мы готовы делиться этим опытом и с международными партнерами.
В то же время нам необходимо дальнейшее наращивание количества БПЛА-перехватчиков, в частности с системами автоматического наведения. Враг не прекращает атаки — наоборот, увеличивает производство, модернизирует беспилотники и совершенствует их применение.

совещание Сырского по вопросам ПВО
Работа по уничтожению вражеских дронов

  • С начала марта наши вертолеты уничтожили 379 вражеских ударных дронов. По целям также эффективно работают зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и отдельные зенитные пулеметные батальоны.
  • Заслушал доклад о реализации проекта антидроновой защиты ключевых административных центров в регионах.
  • Особое внимание уделяем внедрению искусственного интеллекта и повышению уровня автоматизации в применении систем ПВО — как для дронов-перехватчиков, так и для авиационных и наземных огневых средств.

"Впереди — новые сложные вызовы. Мы держим строй и готовимся к отражению следующих атак. Защищаем самое ценное — независимость Украины и жизни наших граждан. Спасибо каждому воину за ежедневную боевую службу. Слава Украине!", — отметил Сырский.

З них: 6 заступників, 4 секретаря, 3 діловоди, 2 завхози...і 4 водії.
показать весь комментарий
30.03.2026 11:32 Ответить
Так, ніяких генералів не напасешся
показать весь комментарий
30.03.2026 11:33 Ответить
цікаво а скільки в тих штабах реальних українців,без інших паспортів?
показать весь комментарий
30.03.2026 11:35 Ответить
Окрім Командування сил безпосереднього протиповітряного прикриття для боротьби з "шахедами, потрібно в найкоротші терміни створити Командування сил безпосереднього протиповітряного прикриття для боротьби з "Калібрами", Командування сил безпосереднього протиповітряного прикриття для боротьби з "Іскандерами", а також ще десяток Командувань для боротьби з різноманітними засобами ураження кацапів. Кожне командування повинен очолити потужно-незламний генерал з найближчого оточення просирського
показать весь комментарий
30.03.2026 11:42 Ответить
обов'язкова наявність родичів на болотах
дружину з кацапським паспортом, та бізнес з підарами.
показать весь комментарий
30.03.2026 11:47 Ответить
Обычно, створюют пидроздил, дали за их спроможнистю створюют коамнування!
показать весь комментарий
30.03.2026 11:44 Ответить
Не показывайте фото. Особенно старых пердунов в очках! Уже рассказывал, как к ном ( еще в СсСре приехал командующий, тогда они был маршал авиации) Увидев очень популярные авиационные часы на пульте ( даже не управления, а приема информации) сказал - "Я это все знаю, у меня такие же часы"!
показать весь комментарий
30.03.2026 11:49 Ответить
 
 