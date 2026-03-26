Украина может производить 2 тыс. дронов-перехватчиков в сутки, – Зеленский

Индустрия дронов

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает второй этап зимней операции по нанесению ударов по критически важной инфраструктуре.

Об этом глава государства заявил в интервью Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Цели на этом этапе для них – водоснабжение, резервуары, дамбы, логистика и т. д. Планы России понятны, но сейчас мы сильнее, чем зимой. Надо бороться за финансирование", – говорится в сообщении.

По словам президента, финансирование позволит усилить защиту неба.

"Технологии есть. При наличии бюджета Украина имеет возможность производить две тысячи дронов-перехватчиков в сутки", – добавил он.

Также глава государства подчеркнул, что на каждую российскую атаку Украина будет отвечать.

"Давление в мире на Россию уменьшается. Мы видим изменения в санкционной политике. Поэтому, в отличие от всех или многих в мире, у Украины есть свои санкции – дальнобойные возможности. Россияне должны чувствовать давление. Если и Украина не будет отвечать на их удары, то Россия будет просто продолжать войну и даже не думать о паузах.

