Украина может производить 2 тыс. дронов-перехватчиков в сутки, – Зеленский
Индустрия дронов
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает второй этап зимней операции по нанесению ударов по критически важной инфраструктуре.
Об этом глава государства заявил в интервью Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Цели на этом этапе для них – водоснабжение, резервуары, дамбы, логистика и т. д. Планы России понятны, но сейчас мы сильнее, чем зимой. Надо бороться за финансирование", – говорится в сообщении.
По словам президента, финансирование позволит усилить защиту неба.
"Технологии есть. При наличии бюджета Украина имеет возможность производить две тысячи дронов-перехватчиков в сутки", – добавил он.
Также глава государства подчеркнул, что на каждую российскую атаку Украина будет отвечать.
"Давление в мире на Россию уменьшается. Мы видим изменения в санкционной политике. Поэтому, в отличие от всех или многих в мире, у Украины есть свои санкции – дальнобойные возможности. Россияне должны чувствовать давление. Если и Украина не будет отвечать на их удары, то Россия будет просто продолжать войну и даже не думать о паузах.
Як в халепу слуга вліз,
Йде тихесенько у ліс.
Заховатись від народу,
Щоб робити далі шкоду.
"Кілєр" соснами петляв,
Що в Шефіра тут стріляв.
В лісі сосни всі казкові,
Корабельні й зовсім нові.
Десь мільярд їх насадили,
Сосни гарненькі вродили.
Поміж сосен вчителі,
Зранку риються в землі.
То ті долари ховають,
Що чотири штуки мають.
Продавчині теж гасають,
Скумбрію свою шукають.
Лєнка продає по вісім,
Літнім по смарфону звісно.
Тут всі виборці вухасті,
В лісі цім шукають щастя.
Сосни вухам заважають,
Всі "халяви" тут бажають...
"Хазу" цю Труха спалив,
Як із "ДТП" валив!
04.02.2022 р.
Анатолій Березенський
За умови наявності бюджету...
Ось ключове! Ось де родзинка!
київ, львів, франек, вінниця....
прямо на центральні площі.
2 тис. дронів-перехоплювачів на добу
Або,те саме,що 3 тис.фламінго за кілька місяців,анонсованих з жовтня по грудень минулого року.