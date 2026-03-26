Украина может производить 2 тыс. дронов-перехватчиков в сутки, – Зеленский

Сколько перехватчиков может производить Украина? Зеленский ответил

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает второй этап зимней операции по нанесению ударов по критически важной инфраструктуре.

Об этом глава государства заявил в интервью Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Цели на этом этапе для них – водоснабжение, резервуары, дамбы, логистика и т. д. Планы России понятны, но сейчас мы сильнее, чем зимой. Надо бороться за финансирование", – говорится в сообщении.

По словам президента, финансирование позволит усилить защиту неба.

Смотрите также: "Дикие шершни" разработали технологию дистанционного управления перехватчиками STING. ВИДЕО

"Технологии есть. При наличии бюджета Украина имеет возможность производить две тысячи дронов-перехватчиков в сутки", – добавил он.

Также глава государства подчеркнул, что на каждую российскую атаку Украина будет отвечать.

"Давление в мире на Россию уменьшается. Мы видим изменения в санкционной политике. Поэтому, в отличие от всех или многих в мире, у Украины есть свои санкции – дальнобойные возможности. Россияне должны чувствовать давление. Если и Украина не будет отвечать на их удары, то Россия будет просто продолжать войну и даже не думать о паузах.

Смотрите также: Новый мировой рекорд: один экипаж с помощью дрона Sting от "Диких Шершней" сбил 23 шахида за одну ночь. ВИДЕО

Топ комментарии
+22
Пригадую мільйон дронів, 3000 ракет до кінця 2025 року, зарплата вчителям 4 штуки баксів, безкоштовні смартфони кожному пенсіонеру, на рахунки дитини, що народилася після 2019 року долари від прибутків олігархів... сидимо всі в багатстві і тільки чекаємо нових звершень Гундосіка - 2 тисячі дронів-перехоплювачів на добу. Що він там нюхає?
+13
ТИ ,вже з сотоварищи ,МИНДИЧ-ЦУКЕРМАНАМИ , виготовив 3 000 ракет, до кинця 2025 р ? ДЕ обицяни , рожеви ,ФЛАМИНДИЧИ ???? ЯЙЦЯ НА ПЛЯЖАХ ПАРЯТЬ
+11
знову тільки може??оооо черговий бах в місті,зараз напишуть збили...
Може виготовляти, а може і не виготовляти. Зеленому пи.....и не мішки тягати.
все згадане загубилось серед мільярда висаджених дерев.
Нагадали. Дякую!!!
Як в халепу слуга вліз,
Йде тихесенько у ліс.
Заховатись від народу,
Щоб робити далі шкоду.

"Кілєр" соснами петляв,
Що в Шефіра тут стріляв.
В лісі сосни всі казкові,
Корабельні й зовсім нові.

Десь мільярд їх насадили,
Сосни гарненькі вродили.
Поміж сосен вчителі,
Зранку риються в землі.

То ті долари ховають,
Що чотири штуки мають.
Продавчині теж гасають,
Скумбрію свою шукають.

Лєнка продає по вісім,
Літнім по смарфону звісно.
Тут всі виборці вухасті,
В лісі цім шукають щастя.

Сосни вухам заважають,
Всі "халяви" тут бажають...
"Хазу" цю Труха спалив,
Як із "ДТП" валив!
04.02.2022 р.
Анатолій Березенський
І що нема мільонів дронів? А чим же ВСУ воює? 3000 ракет до кінця 2025 року - ти це придумав. Зарплата вчителям - це зразу була помилка ще до виборів і це всі знали, аби ти свої так пам'ятав... Були б і смартфони та інше, аж раптом - війна. А в чому проблема - 2000 дронів? Взагалі - легко. Чи тобі з пивниці стан виробництва дронів краще видно?
Може і по 50 тисяч на добу, ви головне гроші дайте і не питайте, де і скільки дронів було використано!
Розкажи ще про місця де їх виготовляють, бовдур зелений,пиши заяву про свою відставку, ти некомпетентний!
чому не виготовляє?
Здохни вже **** мародерська !
Треба боротися за фінансування Джерело: https://censor.net/ua/n3607230
За умови наявності бюджету...
Ось ключове! Ось де родзинка!
Так Лошара це обіцяв ще декілька років тому. Правда там було потужніше. Тоді потрібно було виготовляти на добу 2700 дронів, щоб виконати його патякання, що за рік буде вироблено мільйон дронів. Машинально текст читає, навіть не залишаючи в мізочку натяк на суть прочитаного.
Кацапи вже роблять ракети- дрони Герань - 5 зі швидкістю 500 - 6оо км год - нам потрібні реактивні дрони - перехоплювачі
Як фламіндичі по вісім штук на добу, пізд...ло квартальне?
Україна може виготовити, якщо гроші не вкраде знову якийсь Янелох чи Міндіч.
Цей балабол не може про щось промовчати! Обов'язково треба донести до свого кумира -- "владімір владіміравічь! вот вам орієнтір -- наращивайтє праізводство!"
Якщо б корупція була на нулі, то через тиждень би і ЯЗ б з'явилась.
Коли вже тебе заціпить!
Коли вже нарколигу гундосого заціпить..
Нажаль клоун є клоун, що на паперці написано-то і з рота лунає. Написали би 30 000-сказав би і 30 000. Яка ріниця, так?
Ну, пилять, тримай від українських дебілів ще 10% підтримки - бо вони оту твою блювотинню бочками жеруть. Мразота кончена.
"Україна може виготовляти 2 тис. дронів-перехоплювачів на добу". А чому не виготовляє? Немає грошей? Треба боротися за фінансування? Але ж уряд нестримно роздає мільярди гривень на є-бачки та інше популістичне лайно, щоб підтримувати рейтинг зе. Може краще ці гроші давати на оборону?
ага!
київ, львів, франек, вінниця....
прямо на центральні площі.
2 тис. дронів-перехоплювачів на добу
"Може"-означає анонс.
Або,те саме,що 3 тис.фламінго за кілька місяців,анонсованих з жовтня по грудень минулого року.
я прост в шоці як можна гоям накидувати хуцпц за хуцпою, невже все так просто
