Пилот "Халк" подразделения "Булава" сбил 20 "Шахедов" перехватчиками STING во время атаки 24 марта. ВИДЕО

Во время атаки 24 марта украинские военные применили перехватчики STING для отражения удара ударных беспилотников типа "Shahed", в результате чего было уничтожено значительное количество воздушных целей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в общей сложности было перехвачено и уничтожено 20 вражеских дронов.

Все беспилотники ликвидировал оператор Роман с позывным "Халк" из подразделения "Булава" ББС ОПБр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники "СТРИКС" уничтожили РЛС "Скилок" и РЭБ оккупантов на Южно-Слобожанском направлении. ВИДЕО

Смотрите также: Пограничники подразделения "Вампир" поразили 9 укрытий рашистов на Южно-Слобожанском направлении. ВИДЕО