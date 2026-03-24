8 535 13
Пилот "Халк" подразделения "Булава" сбил 20 "Шахедов" перехватчиками STING во время атаки 24 марта. ВИДЕО
Во время атаки 24 марта украинские военные применили перехватчики STING для отражения удара ударных беспилотников типа "Shahed", в результате чего было уничтожено значительное количество воздушных целей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в общей сложности было перехвачено и уничтожено 20 вражеских дронов.
Все беспилотники ликвидировал оператор Роман с позывным "Халк" из подразделения "Булава" ББС ОПБр.
Топ комментарии
+9 Melnyk Vasyl
показать весь комментарий25.03.2026 20:10 Ответить Ссылка
+6 Sergii Gutsaliuk
показать весь комментарий24.03.2026 18:56 Ответить Ссылка
+4 Анатолій Горсеклемендирж
показать весь комментарий24.03.2026 17:54 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.youtube.com/watch?v=qYBzmg4NzeU ВИДЕО