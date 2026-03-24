Пилот "Халк" подразделения "Булава" сбил 20 "Шахедов" перехватчиками STING во время атаки 24 марта. ВИДЕО

Во время атаки 24 марта украинские военные применили перехватчики STING для отражения удара ударных беспилотников типа "Shahed", в результате чего было уничтожено значительное количество воздушных целей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в общей сложности было перехвачено и уничтожено 20 вражеских дронов.

Все беспилотники ликвидировал оператор Роман с позывным "Халк" из подразделения "Булава" ББС ОПБр.

+9
Слава Воїнам ЗСУ
25.03.2026 20:10 Ответить
+6
То різні дрони, стінг та сан виробляються різними компаніями.
24.03.2026 18:56 Ответить
+4
Вдало прорахували місце заходу. Добре зроблено.
24.03.2026 17:54 Ответить
!!! В одеському каналі ці перехоплювачі звуть "пісюнами")))
24.03.2026 17:08 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/P1-Sun
24.03.2026 17:57 Ответить

https://www.youtube.com/watch?v=qYBzmg4NzeU ВИДЕО
24.03.2026 18:42 Ответить
То різні дрони, стінг та сан виробляються різними компаніями.
24.03.2026 18:56 Ответить
От тільки не було такого Халка в Запоріжжі і молодий хлопець загинув від шахеду
24.03.2026 17:15 Ответить
Ой який ти турботливий, русня грьобана...
24.03.2026 18:54 Ответить
Іди проспись, синяк
24.03.2026 19:02 Ответить
Вдало прорахували місце заходу. Добре зроблено.
24.03.2026 17:54 Ответить
Судячи з останньої атаки кацапні, схоже що по всій країні такі розрахунки будуть ще не скоро.
25.03.2026 20:09 Ответить
Слава Воїнам ЗСУ
25.03.2026 20:10 Ответить
Слава!
25.03.2026 23:27 Ответить
Просто диво! Герої! Обов'язково треба представляти до нагород та відпусток! Дай Боже їм довгого життя!! Героям слава!!
25.03.2026 23:30 Ответить
 
 