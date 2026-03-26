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Новини Індустрія дронів
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Україна може виготовляти 2 тис. дронів-перехоплювачів на добу, - Зеленський

Індустрія дронів

Скільки перехоплювачів може виготовляти Україна? Зеленський відповів

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ продовжує другий етап зимової операції ударів по критичній інфраструктурі.

Про це глава держави заявив в інтерв'ю Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Цілі на цьому етапі для них – водозабезпечення, резервуари, дамби, логістика тощо. Плани Росії зрозумілі, але зараз ми сильніші, ніж узимку. Треба боротися за фінансування", - йдеться в повідомленні.

За словами президента, фінансування дасть посилення захисту неба.

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"Технології є. За умови наявності бюджету Україна має змогу виробляти дві тисячі дронів-перехоплювачів на добу", - додав він.

Також глава держави наголосив, що на кожну російську атаку Україна відповідатиме.

"Тиск у світі на Росію зменшується. Ми бачимо зміни у санкційній політиці. Тому, на відміну від усіх або багатьох у світі, в України є свої санкції – далекобійні можливості. Росіяни повинні відчувати тиск. Якщо і Україна не буде відповідати на їхні удари, то Росія буде просто продовжувати війну і навіть не думати про паузи.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28214) перехоплювач (131)
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Топ коментарі
+38
Пригадую мільйон дронів, 3000 ракет до кінця 2025 року, зарплата вчителям 4 штуки баксів, безкоштовні смартфони кожному пенсіонеру, на рахунки дитини, що народилася після 2019 року долари від прибутків олігархів... сидимо всі в багатстві і тільки чекаємо нових звершень Гундосіка - 2 тисячі дронів-перехоплювачів на добу. Що він там нюхає?
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26.03.2026 11:52 Відповісти
+23
все згадане загубилось серед мільярда висаджених дерев.
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26.03.2026 12:05 Відповісти
+21
знову тільки може??оооо черговий бах в місті,зараз напишуть збили...
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26.03.2026 11:48 Відповісти

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