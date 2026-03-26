Україна може виготовляти 2 тис. дронів-перехоплювачів на добу, - Зеленський
Індустрія дронів
Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ продовжує другий етап зимової операції ударів по критичній інфраструктурі.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
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"Цілі на цьому етапі для них – водозабезпечення, резервуари, дамби, логістика тощо. Плани Росії зрозумілі, але зараз ми сильніші, ніж узимку. Треба боротися за фінансування", - йдеться в повідомленні.
За словами президента, фінансування дасть посилення захисту неба.
"Технології є. За умови наявності бюджету Україна має змогу виробляти дві тисячі дронів-перехоплювачів на добу", - додав він.
Також глава держави наголосив, що на кожну російську атаку Україна відповідатиме.
"Тиск у світі на Росію зменшується. Ми бачимо зміни у санкційній політиці. Тому, на відміну від усіх або багатьох у світі, в України є свої санкції – далекобійні можливості. Росіяни повинні відчувати тиск. Якщо і Україна не буде відповідати на їхні удари, то Росія буде просто продовжувати війну і навіть не думати про паузи.
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